Čína vrací úder. Kurz jako součást arzenálu

Donald Trump se v závěru minulého týdne postaral o slušný rozruch. Byť varování přišlo již dříve, k překvapení mnohých investorů americký prezident oznámil, že zpoplatní poslední „zbytky“ čínského dovozu do USA. Znamená to, že od prvního září bude čínské zboží v hodnotě 300 miliard dolarů podrobeno 10% clu, čímž dojde ke zpoplatnění veškerého importu do USA. Čínská odpověď přišla záhy, a to v podobě nastavení fixingu kurzu.

Ať už ve snaze zatlačit na čínské vyjednavače, ba dokonce nepřímo i na americký Fed, Donald Trump svým krokem na trzích zažehl risk-off obrat projevující se i dnes ráno. Asijské akcie rudnou, futures těch amerických i evropských jsou rovněž v mínusu. Výnosy dluhopisů globálně padají, čímž se ještě více rozšiřuje svět záporu dosahující již více než 14 bilionů dolarů. U měn pak pozorujeme posilování bezpečných přístavů, zejména japonského jenu a švýcarského franku.

Právě devizový trh se bude muset na začátku nového týdne poprat s jedním z poměrně citelných strašáků v podobě nastavení čínského kurzu. Čínská centrální banka dnes vůbec poprvé během tohoto roku nastavila fixing onshore měny nad hranicí 6,9 USDCNY. Tento krok odůvodnila jasně – jde o reakci na sílící protekcionismus z americké strany.

V návaznosti na nastavení fixingu začal kurz čínské onshore (CNY) i offshore (CNH) měny oslabovat, a to až nad hranici 7,00 jüanu za dolaru. Tato psychologická úroveň je investory všeobecně vnímána velmi citlivě. Nejčastěji je posun nad obávanou „sedmičku“ srovnáván s nečekanou devalvací čínské měny z roku 2015, po které následoval silný odliv kapitálu ze země a celkově výprodej rizikový aktiv napříč světovými trhy.

Tentokrát by však situace mohla být jiná. Čínská centrální banka dala sice najevo, že je ochotna akceptovat mnohem vyšší fluktuaci kurzu, na druhou stranu, otevřeně hovoří o možných zásazích proti krátkodobým spekulacím na short a o stabilitě a udržování kurzu na „uvážlivých“, byť evidentně slabších, úrovních. Vedle toho bylo uvedeno, že oslabení nad 7,00 jüanu za dolar není nezvratné a že by trhy nad tímto pohybem neměly hledat nic víc, než je uvedeno.

Z našeho pohledu nečekáme, že by se měla opakovat situace z roku 2015, výplachu rizikových aktiv se ale evidentně nevyhneme. Každopádně, v dohledných dnech bude slabší čínská měna zřejmě novým normálem (hlavní otázkou bude, jak na tuto situaci zareaguje americká strana). Vedle toho je možné počítat i s dalšími opatřeními čínských úřadů. Podle tamních médií byly státní podniky vyzvány k tomu, aby přestaly nakupovat americké zemědělské zboží. A odvetný proces bude pravděpodobně pokračovat - nabízí se například oznámení čínského seznamu „nevěrohodných subjektů“, zákaz exportu vzácných zemin do USA či dodatečná cla na americké zboží. Tipujeme, že u oslabení kurzu čínská garnitura rozhodně nezůstane - navíc i tato zbraň může být pro samotnou Čínu nebezpečná.

Tento týden se tedy zřejmě ponese ve znamení risk-off modu, z něhož budou profitovat bezpečná aktiva jako dluhopisy či drahé kovy. Co by tento proces mohlo alespoň částečně zvrátit, jsou případné komentáře ze strany americké centrální banky. Ta na svém posledním zasedání sice představila relativně jestřábí postoj v otázce dalšího snižování sazeb, současný vývoj by ji však mohl donutit k mnohem agresivnějšímu posunu k více akomodativní měnové politice. Sám Trump na to zřejmě spoléhá.

V příštích dnech tak budou obchodní spory tématem číslo jedna. Z dat budou zveřejněny indexy PMI segmentu služeb, a to na obou stranách Atlantiku. Dočkáme se rovněž i několika proslovů zástupců Fedu.

Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1120 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,93 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1086 do 1,1135 EURUSD.*

Ani koruna - společně se zbytkem regionu - nebyla ušetřena odlivu kapitálu do bezpečí. Ztráty by navíc mohly pokračovat, a to až k hranici 25,80 za euro, došlo-li by na citelnější výprodej měn rozvojových trhů.

Z posledních domácích událostí je potřeba zmínit páteční setkání ČNB s analytiky, kde vedle představení nového modelu g3+ byl jedním z hlavních témat výhled inflace.

Centrální banka očekává, že inflace bude v horní polovině tolerančního pásma následující rok a půl a k cíli se dostane až na začátku roku 2021. V posledním čtvrtletí letošního roku by pak měla dosáhnout svého maxima těsně pod hranicí 3 procent. Podle ekonoma skupiny Roklen Michala Šoltése bude z pohledu měnové politiky například zajímavý efekt zavedení třetí a čtvrté vlny EET, které jsou plánovány na začátek příští roku. Se zavedením EET vláda slibuje přesunout některé zboží a služby do nižší kategorie DPH. Tedy v jeden moment přijdou dva různé stimuly pro cenotvorbu: (i) tendence zvýšit ceny po zavedení EET, podobně jako v předchozích vlnách; (ii) a snížit ceny vinou snížení sazby DPH. Výsledný efekt tak bude pravděpodobně neutrální a nominální ceny pro koncového spotřebitele změny nedoznají, míní ekonom.

„Drobný vtip je však v tom, že i pokud nedojde k citlivé cenové reakci (nebude tedy žádný výrazný vliv na inflaci), tak dojde ke změně měnověpolitické inflace, která je očištěna o přímé efekty změny daní,“ uvedl Šoltés. „Jinými slovy, zatímco celkový vliv, který je složen ze dvou mechanismů, bude pravděpodobně neutrální, jelikož jeden z mechanismů se do měnověpolitické inflace nepočítá, bude ČNB reagovat na zdánlivě neexistující změnu cenové hladiny. Alespoň tedy v prvním čtvrtletí příštího roku. Následně se postupně projeví zvýšení spotřebních daní na alkohol a cigarety, které je plánované rovněž na začátek příštího roku a které odmaže vliv snížení DPH. Měnověpolitická inflace se tak přiblíží k té pozorované,“ vysvětlil.

Pokud se zaměříme na otázku úrokových sazeb, nadále očekáváme, že minimálně během letošního roku zůstanou beze změny. Je však potřeba vnímat rizika, která jsou především na straně ekonomického vývoje zahraničí, ať už jde o vývoj hospodářského cyklu v Německu, brexit či odstupování od volného mezinárodního obchodu. „Jelikož jde o špatně formulovatelné a kvantifikovatelné vlivy, zůstávají (částečně) mimo pole působnosti modelu ČNB,“ doplnil Šoltés.

Tento týden bude na domácí data poměrně bohatý. Čeká nás výsledek průmyslu za červen (úterý), maloobchod (středa) a míra nezaměstnanosti (čtvrtek). I přesto, že by především první dvě zmíněná čísla mohla mít na kurz koruny alespoň minimální vliv, klíčovým hybatelem tohoto týdne bude podle nás zahraniční dění spojené zejména s náladou na trzích vztaženou k eskalaci obchodních sporů. I proto očekáváme, že rizika jsou nakloněna spíše směrem ke slabší koruně.

Aktuálně se domácí měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,76 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,71 až 25,80 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,09 až 23,27 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.