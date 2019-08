Ives (Wedbush Sec.): Nová US cla by mohla snížit prodej iPhonů v USA o 6-8 mil. kusů, zisk Apple by klesl o 4%

Podle analytika Dana Ivese ze společnosti Wedbush Securities by nová americká cla na čínské zboží vyhlášená minulý týden prezidentem Donaldem Trumpem mohla snížit prodeje ikonických iPhonů od Applu na domácím americkém hřišti o 6-8 miliónů kusů, což by snížilo výsledný zisk Applu o cca 4%.Samotný Apple vyrábějící částečně v Číně již dříve varoval, že uvalení dalších cel na čínské zboží by poškodilo jeho hospodaření a firemní přínos pro americkou ekonomiku. Apple na konci července oznámil, že příjmy z prodeje iPhonů klesly meziročně o 12% na cca 26 mld. USD