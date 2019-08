Rozbřesk: Začátek týdne ve znamení obchodních válek

Nový týden začne pravděpodobně opět ve znamení strachu z obchodních válek. Kombinace lehce jestřábího Fedu a oznámení nového balíku cel na dovoz čínského zboží do USA připravila trhům ke konci uplynulého týdne nebezpečnou číši bolehlavu. A její účinky budou pravděpodobně patrné i na začátku tohoto týdne. První protiúder z Číny totiž již přišel.

Čína se rozhodla nechat oslabit jüan nad úroveň 7 juanů za dolar - nejslabší úrovně za posledních jedenáct let. Doposud přitom Čína ve snaze dohodnout se s USA držela měnový pár na silnějších úrovních a bránila jeho přirozeným ztrátám. V reakci na novou vlnu cel především na čínské spotřební zboží (v celkovém objemu okolo 300 mld. USD od září 2019) se však rozhodla toto tabu prolomit. Měnový pár přitom není pro Čínu nejvýhodnější zbraní v obchodním válčení. Nastartované ztráty jüanu může být ve finále složité stabilizovat. Jak ukázala například zkušenost z let 2015 a 2016, může s nimi totiž startovat i silný odliv domácího kapitálu. Čína však v obchodní válce tahá za kratší stranu provazu a již nemůže moc operovat se zaváděním nových cel…



Celkově chápeme nová cla a rostoucí nejistoty spojené s globálním obchodem jako další důvod pro uvolňování měnové politiky jak v USA, tak i v eurozóně. Nejde přitom jen o poslední vlnu amerických cel vůči Číně. Obchodní napětí roste výrazně i mezi Japonskem a Koreou a v Evropě se viditelně zostřuje napětí mezi Británií a EU, což zvyšuje pravděpodobnost tvrdého brexitu “bez dohody”. To vše jsou nejistoty, které budou brzdit globální obchod a investice a budou tlačit centrální bankéře k uvolňování měnových šroubů. I proto se přes relativně jestřábí vyznění tiskové konference můžeme nakonec dočkat již na začátku podzimu dalšího snížení amerických sazeb…





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna zůstává na slabších úrovních v okolí 25,75 EUR/CZK, kam se dostala po jestřábím zasedání Fedu a oznámení nové vlny amerických cel vůči Číně. Obchodní války budou pro region tématem i na začátku týdne a počítáme s tím, že se měnový pár ještě jednou může pokusit otestovat 25,80 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Čínská odpověď na nová americká cla na sebe nenechala příliš dlouho čekat. Jako strategickou protizbraň použila čínská centrální banka kurz jüanu, který nechala poprvé oslabit nad hodnotu 7 v paritě s dolarem. Globální averze k riziku tak rychle roste, což dolaru zatím vůbec nevadí a těží z toho například švýcarský frank. Samozřejmě, že měny z emerging markets jako je zlotý, forint či rubl jsou pod tlakem. Svět tak bude nyní vyčkávat, co udělají Číňané dále a zda jüanu dovolí opět oslabit. Nehledě na drastický propad amerických sazeb si dolar může vést celkem dobře.



Ropa

Ropa se nadále vzpamatovává z dramatického propadu na konci minulého týdne, který posunul její cenu na dostřel hranice 60 USD/barel. Nečekaný krok amerického prezidenta Trumpa, který eskaluje obchodní konflikt s Čínou (uvalení 10% cla na čínské importy v hodnotě 300 mld. dolarů), totiž dále oslabuje poptávkovou stranu trhu, která přitom sama o sobě není v nejlepší kondici.



Jaký je výhled na růst globální spotřeby ropy a zda bude potřeba opět revidovat čísla směrem dolů, se dozvíme již tento týden, kdy svůj měsíční report představí jak americká EIA (úterý), tak pařížská IEA (pátek). S napětím pak budou trhy sledovat také pravidelné týdenní statistiky ve Spojených státech, tedy stav zásob (úterý API a ve středu EIA) a aktivitu domácích producentů (pátek).