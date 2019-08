Akciové trhy padají střemhlav dolů (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ musí v příštím roce získat povolení pro další provoz elektrárny Temelín.

Evropské akcie zahájí nový týden hluboko v červeném.

Začátek nového týdne z makroekonomických ukazatelů přinese předstihové indexy PMI ze sféry služeb, a to na obou stranách Atlantiku.

Hospodářské výsledky doposud představily více jak tři čtvrtiny firem v rámci indexu S&P 500. Dnes reportuje například Marriott International nebo Tyson Foods. V Evropě oznámilo své údaje o hospodaření necelých 70 % společností (z indexu Stoxx 600). Dnes jich bude pouze pět, mezi nimiž je britská chemička Linde.

Société Générale zvýšila doporučení na Držet pro akcie švýcarského výrobce stavebních materiálů LafargeHolcim. Naopak nově doporučuje prodávat akcie britské firmy Intertek, která testuje kvalitu zboží.

Obchodování na zámořských trzích

Americký prezident Donald Trump uštědřil akciovým trhům tvrdou ránu, když oznámil plán na uvalení 10% cel na čínské dovozy v hodnotě 300 mld. USD s platností od začátku září. Čínští zástupci se posléze nechali slyšet, že pokud k takovému kroku dojde, budou nuceni udělat protiopatření. Trhy reagovaly mohutnými výprodeji zejména na evropském kontinentě. Ve Spojených státech index S&P 500 uzavřel páteční seanci poklesem o 0,7 %, když nejhůře se dařilo informačním technologiím, které odepsaly 1,7 %.

V červeném zahájily týden i trhy v asijsko-pacifickém regionu. Olejem do ohně je rozhodnutí čínské centrální banky oslabit domácí měnu, což si trhy vysvětlují jako protireakci na kroky americké administrativy. V minulosti několikrát Spojené státy kritizovaly Čínu za to, že drží svoji měnu uměle podhodnocenou, čímž zvyšovala konkurenceschopnost svého zboží. Čína zároveň vyzvala státem vlastněné podniky, aby přerušily dovoz amerických zemědělských plodin. Situace ohledně obchodních vztahů se tak opět vyostřuje. Výjimkou nejsou propady indexů o dvě procenta jako v případě Japonska, Hongkongu či Jižní Koree. Spíše ojediněle indexy odepisují méně jak jedno procento (Thajsko, Malajsie).

Futures na evropský Stoxx 50 i americký S&P 500 jednoznačně ukazují na další propad v průběhu dneška. Ekonomické indikátory tak zůstanou stranou, trhy budou vstřebávat informace čínských a amerických představitelů.

ČEZ

CEO Daniel Beneš informoval o tom, že společnost musí v příštím roce získat povolení k dalšímu provozu obou bloků jaderné elektrárny Temelín. To by mohl Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydat do října 2020, kdy skončí platnost současného povolení k provozu. Nové by mělo být vydáno na dobu neurčitou a Temelín by měl být v provozu minimálně do roku 2060, respektive 2061.