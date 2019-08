Češi platí daně jako mourovatí, státu odvedou skoro půlku výplaty. Zdanění práce je jedno z nejvyšších ve světě

Velké srovnání všech 36 členských států letos přinesla organizace OECD. A Čechům patří sedmá nejvyšší pozice, co se výše odvodů z výplaty týče. Bezdětný jedinec s průměrnou mzdou vhodí státu do chřtánu 43,7 procenta své výplaty. Do tohoto souhrnu patří daň z příjmu a odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Například při mzdě 30 000Kč měsíčně zaplatí zaměstnavatel 10 140Kč na zdravotním a sociálním, zaměstnanec pak 7 260Kč opět na zdravotním sociálním a daních, více na stránce Výpočet čisté mzdy. Celkové odvody státu včetně DPH můžete vidět v daňové kalkulačce.

Mzda a kupní síla

Vzhledem k ostatním národům v první patnáctce zemí s nejvyšším zdaněním ale mají Češi velmi nízkou kupní sílu. Hůře jsou na tom už jen Maďaři, Slováci, Lotyši a Litevci.

Ostatní národy mají podstatně větší kupní sílu. Němcům a Rakušanům tak po zdanění a odvodech zůstane z výplaty více, než Čech dostane před zdaněním. Česko tak má ve srovnání s ostatními státy OECD nadprůměrně vysoké zdanění, zároveň ale silně podprůměrné mzdy.

Zdanění manželů s dětmi

Při porovnání zdanění manželských párů s dětmi je na tom Česká republika o něco lépe, stejně se ale nachází nad průměrem. Pokud vydělává jen jeden z partnerů, zdanění se dostane lehce pod průměr OECD. Celé srovnání si můžete prostudovat zde (dostupná je verze v angličtině a francouzštině).