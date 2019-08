5 tipů, jak se nezbláznit na mateřské a udržet se na pracovním trhu

1) Udělat si čas pro sebe je základ

Úplně nejdůležitější je první krok, a to nezapomínat na sebe. Život se sice najednou začne točit kolem dětí, ale to neznamená, že musí žena ztratit sama sebe. Stačí hodina denně, nebo pár hodin týdně. Tento čas však nevyužívejte k úklidu a péči o domácnost, ale naopak vyrazte s kamarádkou do kavárny, do kina nebo si zacvičit. Do hlídání svých ratolestí povolejte babičky, tety, kamarádky nebo tatínka. Ač mohou mít ženy zpočátku pocit, že pauzu pro sebe nepotřebují, mozek za čas vypoví službu.

2) Důležité je zůstat mozkově aktivní

Pro trénink mozku můžete vyzkoušet úplně obyčejné věci. Čtěte knihy, pokud nemáte doma slušnou zásobu knih, navštivte knihovnu, bude vás to stát pár korun ročně a získáte tak přístup k mnoha knihám. A ne jen těm o nejšťastnějším miminku v okolí, přečíst si můžete i román nebo detektivku. Hlavní je, že si u toho odpočinete, zapomenete na okolní svět a zároveň si potrénujete slovní zásobu.

Také je dobré sledovat, co se děje kolem vás, ať na domácí scéně nebo ve světě. Když budete mít přehled, co se aktuálně řeší, můžete na pískovišti s jinými maminkami řešit i zajímavější témata, než jen dětské přesnídávky a pokroky vašich nejmenších. Skvělým způsobem pro trénování mozkových buněk jsou také křížovky, sudoku a sledování vědomostních soutěží.

3) Nezapomínejte chodit mezi lidi

I s dětmi se dá chodit do společnosti. Nemusíte se pohybovat jen na dětském hřišti, u pediatra nebo v hračkářství. Se svými ratolestmi vyrazte na výlet do přírody, do kavárny, do knihovny (mnohé už mají dětský koutek) či do galerie. Vaši potomci se budou cítit důležitě, že se pohybují ve světe dospělých a vy si to užijete. Stejně tak je dobré zapojit dítě do svých činností. Lépe tak poznají svět a připraví se na něj. Zapojte je v kuchyni, na zahradě a při úklidu domácnosti.

4) Přivydělejte si pár korun navíc

Pokud vám to čas dovolí a máte-li možnost občasného hlídání dětí, najděte si brigádu. Nejde jenom o to, přivydělat si nějakou tu korunu navíc a přispět do rodinného rozpočtu. Jde spíš o záměr změnit prostředí a odreagovat se od koloběhu všedních dní s dětmi. Uvědomte si, že nově oplýváte ještě lepšími schopnostmi, než před mateřskou dovolenou. Každá maminka si postupem času osvojí skvělé organizační schopnosti, umění improvizace a rozlišování všeho důležitého v životě. A to se bude hodit i v práci!

5) Vyzkoušejte rekvalifikace a on-line kurzy

Mateřská dovolená je ten nejlepší možný čas v životě, kdy můžete změnit profesi nebo si udělat nějaký rekvalifikační kurz. Hodně maminek v této době začíná i podnikat. Na rodičovské dovolené se podnikatelská činnost vede jako vedlejší a odpadá tak povinnost placení záloh na zdravotním a sociálním pojištění. Ty se pak platí, až při ročním zúčtování podle skutečného výdělku.

Pokud se celý život trápíte tím, že se chcete v něčem zdokonalit, třeba v cizím jazyce, ideální jsou jazykové kurzy, které můžete absolvovat buď osobně v jazykové škole nebo on-line s pomocí internetu. Např. Seduo.cz nabízí hodně kurzů, na jejichž konci obdržíte certifikát, mnohé z nich jsou dokonce zdarma. IT kurzy z digitálního světa nabízí bezplatně i Google.

Pokud vám však jde přímo o změnu profese a potřebujete najít rekvalifikační kurzy, které jsou akreditované a mají na pracovním trhu nějakou váhu, zhlédněte nabídku např. Orange Academy.

Rodiče jsou na českém trhu práce nevyužitou silou

Je škoda, že mnoho firem se snaží rodičům s malými dětmi při náboru nových zaměstnanců spíše vyhýbat, i když už se začíná situace měnit k lepšímu. Ženy s malými předškoláky či školáky potřebují práci, která jim umožní flexibilitu v pracovní době, a často hledají práci na zkrácený úvazek. Ne všichni zaměstnavatelé však využívají tyto rodiče, naštěstí se najde i mnoho z nich, jež přichází s programy, které vychází rodičům vstříc. Skvělou nabídku pro maminky s dětmi najdete na stránkách Mavimi.cz.

Předsudky pro zaměstnávání rodičů s malými dětmi

Nejčastěji se firmy obávají, že budou děti často nemocné, že nebudou rodiče (především matky) zvládat skloubit práci a péči o děti a také mají strach, že za dobu mateřské dovolené ztratili část svých pracovních schopností.

A co vy? Jaké máte zkušenosti s návratem do práce po mateřské či rodičovské dovolené? A jak se stavíte k tomu, že ženy, které jsou několik let doma s dětmi, mají pak horší uplatnění na pracovním trhu?

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika

Editorka: Zuzana Klímová