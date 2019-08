Zájem o hypotéky klesl. Podmínky pro úvěr jsou přísnější

Zájem o hypotéky v Česku citelně klesá. Za první polovinu letošního roku jich banky poskytly o pětinu méně než za stejnou dobu v roce 2018. Podle odborníků stojí za poklesem kromě vysokých cen nemovitostí také přísnější podmínky pro získání úvěru na nové bydlení.

Češi přestávají mít zájem o hypotéky. Za první pololetí letošního roku bankovní domy prodaly hypotéky za 84 miliard korun. Loni za prvních šest měsíců to bylo přitom o 21 miliard korun víc. "Vidíme prudký sešup zájmů o hypotéky. Je to dáno jednak tím, že jsou o něco vyšší úrokové sazby na hypotékách, než bylo loni, ale hlavně extrémně vysokými cenami nemovitostí," řekl ekonom Štěpán Křeček.

"Důvodem právě poklesu o hypoteční úvěry je omezení Českou národní bankou a důležitou roli hraje také cena nemovitostí, protože ceny nemovitostí jsou momentálně hodně vysoké, takže lidé těžko dosáhnout jakoby na hypoteční úvěr," popsala ekonomka Monika Lukešová.

V červnu klesla průměrná úroková sazba na 2,76 procenta a klesat by mohla i v dalších měsících. "Česká národní banka nezvýšila úrokové sazby. To znamená, že by banky mohly buďto stagnovat, nebo spíše zlevňovat, protože banky se perou o každého klienta," dodala Lukešová.

Nicméně ani lepší podmínky pro získání úvěru na bydlení nemusí mít vliv na cenu bytů a domů. V Praze se ceny nemovitostí částečně zpomalily. Za jeden metr čtvereční lidé zaplatí něco přes sto tisíc korun. Podle odborníků jde, ale o výkyv a ceny i nadále porostou.

Zájem o byty v Brně roste a to i přes zvyšující se cenu. Za čtvereční metr v brněnských novostavbách zájemci zaplatí přes 80.000 korun. Přesto se za prvních šest měsíců v Brně prodalo dvakrát víc bytů než za první polovinu roku 2018.

Průměrná cena šedesáti metrového bytu v třetím největším městě Česka se pohybuje kolem dvou milionů korun. Mezi ročně se zvýšila podle dostupných údajů o 17 procent.

"Současné ceny nemovitostí jsou nadhodnocené. To konec konců tvrdí i Česká národní banka. Lze tedy očekávat, že ta cena se jednoho dne vyfoukne, splaskne," řekl Štěpán Křeček. V posledních třech letech se přitom cena za metr čtvereční například v Praze zvýšila téměř o třetinu. František Bůžek a redakce.

Samoživitelka na hypotéku nedosáhne

Pořídit si momentálně vlastní bydlení začíná být luxusem, na který každý nedosáhne. Příkladem může být i rodina Mossových. I ta by chtěla žít ve vlastním. Jenže matka samoživitelka se třemi dětmi na hypotéku kvůli přísným podmínkám a vysokým cenám nemovitostí nedosáhne a výhrou pro ni není ani pronájem. Ten ji přitom měsíčně stojí víc, než by dělala splátka hypotéky.

Paní Mossová dlouhé roky toužila po vlastním bydlení - jenže toho se zřejmě jen tak nedočká. "Nedostala jsem hypotéku, protože jsem matka samoživitelka a všechno se rozpočítává vlastně i na děti, i přesto, že už jsem v plném pracovním poměru. Nemám naspořeno, nemám ani z čeho bych spořila," řekla Simona Moss.