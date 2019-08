2. srpna: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech na závěr týdne oslabily a indexy Nasdaq Composite a S&P 500 za celý týden vykázaly nejvýraznější propad od prosince, kdy investory znervóznila vyhlídka možné recese v USA. Ke ztrátám přispěly eskalace obchodního napětí mezi USA a Čínou a zpomalení tvorby pracovních míst ve Spojených státech.

Index Dow v pátek oslabil o 0,37 % na 26 485,01 bodu, S&P 500 poklesl o 0,73 % na 2 932,05 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 1,32 % na 8 004,07 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,45 % na 17,61 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o pět bazických bodů na 1,85 %. S&P 500 a Nasdaq Composite klesly už pátou seanci za sebou, což je jejich nejdelší období ztrát za pět měsíců.

Z jedenácti hlavních sektorů, které jsou součástí indexu S&P 500, jich osm kleslo. Nejhůře si vedly technologické společnosti v čele s firmou Apple (-2,12 %) a výrobci čipů, jejichž velká část příjmů pochází s Číny.

Páteční výprodeje na akciovém trhu ukončily bouřlivý týden, ve kterém centrální banka USA poprvé od roku 2008 snížila úrokové sazby a v němž se do centra zájmu opět dostaly obavy z obchodní války, když americký prezident Donald Trump oznámil plány na zavedení dalších cel od 1. září, která se dotknout čínského zboží, jehož roční hodnota dovozu do USA činí 300 miliard dolarů. Cla se tak budou vztahovat na téměř veškerý dovoz z Číny do USA.

Páteční údaje amerického ministerstva práce ukázaly, že ekonomika USA v červenci vytvořila zhruba 164 000 pracovních míst. Tvorba pracovních míst proti červnu zpomalila, byla ale v souladu s očekáváním analytiků.

V USA je už za polovinou sezóna zveřejňování hospodářských výsledků. Své zprávy dosud zveřejnilo 380 společností z indexu S&P 500, z toho 73,9 % jich překonalo očekávání analytiků.

Za celý týden se index Dow propadl o 2,6 %, S&P 500 oslabil o 3,1 % a Nasdaq Composite ztratil 3,92 %.