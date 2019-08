Denné zhrnutie: Trump oznámil nové clá na Čínu, akcie klesajú

Včerajšie vyjadrenie Trumpa o tom, že od 1. septembra vstúpia do platnosti 10%-né clá na dovoz tovarov z Číny zvýšilo volatilitu na trhoch

Akcie a americký dolár zaznamenali pokles, zlato a bezpečné meny, ako japonský jen, zaznamenali nárast

Trhy v súčasnosti počítajú so 100%-nou pravdepodobnosťou, že Fed zníži na septembrovom zasadaní sadzby o 0,25 bp a s 80%-nou pravdepodobnosťou, že do decembra o zníži sadzby o ďalších 25 bp

Na druhej strane, pozitívne dáta z trhu práce v USA nemotivujú Fed k ďalšiemu znižovaniu sadzieb

Dnes sa Trump vyjadrí k svojím včerajším Tweetom ohľadom zavedenia nových ciel, čo bude kľúčové pre ďalšie smerovanie na trhoch

Podstatné bude, či členovia Fedu pri najbližších vystúpeniach naznačia možnosť ďalšieho zníženia úrokových sadzieb, alebo nie

Americký akciový index US500 testuje kľúčovú úroveň supportu 2900 bodov. V prípade prelomenia tejto úrovne, môže pokles pokračovať až k úrovni 2850 bodov. V prípade, ak členovia Fedu naznačia pokračujúce znižovanie sadzieb, tento pokles by sa mohol ukázať ako vhodná príležitosť pre vstup do dlhých pozícií. V súčasnosti, po takejto silnej dynamike poklesu, je však nebezpečné vstupovať do dlhých pozícií predtým, než dôjde ku konsolidácií. Zdroj: xStation5