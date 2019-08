Okénko trhu: Příliš optimistická ČNB; Data z US trhu práce potvrdila nadále dobrou kondici ekonomiky

Česká národní banka dnes představila detaily své nové makroekonomické prognózy postavené na aktualizované verzi jejího predikčního modelu. Centrální banka v ní zlepšila výhled růstu HDP České republiky pro letošní i příští rok o desetinu procentního bodu na 2,6, potažmo 2,9 %. Její optimismus vychází hlavně z předpokladu solidního výkonu zemí eurozóny, kde počítá s růstem o 1,2 % pro rok 2019 a 1,5 % pro 2020, zatímco my očekáváme zpomalení z 1,1 % na 1,0 %. Nesdílíme tak ani odhad bankéřů na nadcházející žně pro české exportéry, kterým věští růst dokonce o 7 %. I pro vývoj kurzu české měny ČNB očekává pozvolné posilování, ačkoliv mírně snížila jeho tempo. Dle našeho názoru je výhled centrální banky skutečně příliš optimistický a to hlavně s ohledem na situaci v eurozóně a intenzitu českého exportu. Poslední údaje z Německa ukazují na pokračující ochlazování ekonomické aktivity a podobně ani české předstihové indikátory zatím nevěstí obrat k lepšímu, když například poslední index PMI pro Českou republiku vykázal nejnižší hodnotu za 10 let. Výhledu do blízké budoucnosti nepomáhá ani pokračující mezinárodní napětí spojené s konflikty mezi USA a Čínou či s nekonečným odcházením Spojeného království z EU. Český růst tak v letošním roce odhadujeme na 2,4 %, v tom příštím na 2,2 % a koruna podle nás dále mírně oslabí.



Dnešní data z amerického trhu práce potvrdila nadále dobrou kondici americké ekonomiky. Nezaměstnanost se drží na hodnotě 3,7 % a meziroční mzdový růst zrychlil na 3,2 %. Nových pracovních míst bylo vytvořeno 164 tisíc, ovšem za minulý měsíc došlo k revizi této statistiky poměrně výrazně směrem dolů (z původních 224 tis. na 193 tis.). Za poslední tři měsíce tak průměrný počet nově vzniklých míst již tak působivě nevypadá, když jich přibylo nejméně v posledních dvou letech. Mohlo by se jednat o signál, že americká ekonomika už přece jen začíná pociťovat důsledky globálního zpomalení, nicméně důvod k panice Američané zatím rozhodně nemají.



Česká měna dnes zkorigovala svůj několikadenní oslabující trend, když si od rána připsala vůči euru zhruba tři haléře a byla tak k mání za kurz EUR/CZK 25,76.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.