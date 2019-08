Americký trh práce posílá slušná čísla, ale snížení sazeb v cestě nestojí

Solidní nárůst zaměstnanosti a zrychlení mezd. Normálně bychom se snažili odhadnout, jak moc nová data snižují šanci na další brzké uvolnění politiky Fedu. Je to však v podstatě zbytečné. Data vypovídají, že trh práce je nadále silný a relativně k tržním odhadům je můžeme hodnotit neutrálně až mírně pozitivně. Rozhodně to ale nejsou čísla, která by ukazovala na citelný nárůst poptávkově-inflačních tlaků, a to je podstatné.



Situace je momentálně taková, že nově oznámená cla na čínské zboží a předpokládaná odveta značně zvyšují rizika směrem dolů pro ekonomiku. Na růstu amerického HDP může jít o desetiny procentního bodu, což není tragédie, ale je to dostatečný důvod, proč ekonomice dál uvolnit ruce nižšími sazbami. Jestli se nechystá ve vztahu k Číně další velký obrat, tento krok je vysoce pravděpodobný. Odradit by Fed teoreticky mohly indikace rostoucích inflačních tlaků, ale není to moc pravděpodobné, jak dokládají i dnešní data. Pro trhy tedy budou nová čísla ve výsledku málo podstatná.

A co konkrétně přinesla? Za červenec v ekonomice přibylo 164 tisíc pracovních míst, tedy skoro trhem očekávaných 165 tis. Velký příspěvek veřejného sektoru nebo revize června směrem dolů můžeme brát jako vady na kráse, ale není to zásadní. Mzdy stouply o 0,3 procenta oproti minulému měsíci a o 3,2 procenta meziročně. To jsou mírně vyšší tempa, než se čekalo. Mzdy navíc trochu zrychlují. Míra nezaměstnanosti podle průzkumu v domácnostech stagnuje na 3,7 procenta a stejný průzkum potvrzuje, že tempo nabírání zaměstnanců je solidní. Míra ekonomické aktivity se zvedla o desetinu bodu na 63 procent.



Reakce trhů na data byla mírně pozitivní v případě dolaru a akcií, zatímco dluhopisy trochu klesly, respektive jejich výnosy korigovaly malou část z předchozího propadu. Efekt dat by měl rychle vyprchat, v pozornost míří naplno k obchodní válce.