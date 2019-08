K internetu se přes telefon připojuje přes 80 % lidí, jejich zabezpečení ale většina zanedbává

Mobilním telefonům svěřujeme stále více citlivých osobních dat, přesto zanedbáváme jejich zabezpečení. Podle nedávného průzkumu ČBA (České bankovní asociace) má jen necelá polovina lidí mobilní telefon nějak chráněný. Firmy zase podceňují závažnost mobilních hrozeb jako potenciálního ohrožení jejich interních systémů.

Na pospas necháváme soukromí i pracovní komunikaci

Chytrý mobil vnímáme jako běžnou součást svého života. Proto je až zarážející, že zatímco zabezpečení počítače většina lidí vnímá jako nutnost, u mobilních telefonů tomu tak není. Přitom právě na mobilu máme často velké množství citlivých dat, protože právě z něj řešíme to nejnutnější, pokud zrovna nesedíme u počítače. Kromě cenných soukromých údajů jako jsou fotografie, kontakty, záznamy komunikace s nejbližšími nebo přístupové údaje do námi nejčastěji využívaných služeb, na mobilech míváme také loginy do pracovních systémů a nástrojů, pracovní kontakty a komunikaci.

Jak chránit mobilní telefon

Výrazně se zlepšilo vnímání potřeby fyzické ochrany mobilních telefonů proti zneužití: oproti situaci před 3 lety, kdy více než 60 % telefonů nemělo nijak chráněný přístup, se situace radikálně změnila. Aktuální průzkumy uvádějí, že nechráněno zůstává už jen 15 % telefonů, nejčastějším způsobem je odemknutí přístupu otiskem prstu. Odborníci ale doporučují telefon zajistit proti malware a jiným škodlivým kódům, a také nezanedbávat aktualizace softwaru. Ty totiž velmi často řeší právě aktuální bezpečnostní hrozby.

Samozřejmostí by mělo být zálohování dat z telefonu. I když se to může zdát paranoidní, mnozí odborníci také doporučují před dovolenou přesunout citlivá data z telefonu a po návratu je případně znovu nahrát. Na cestách totiž častěji než jindy necháváme telefon někde ležet, takže tímto způsobem minimalizujeme riziko, že přijdeme o cenná data nebo je dokonce někdo zneužije.

„Většina lidí už má v povědomí, že by při zapojení do veřejné WIFI sítě měli počítat s faktem, že jejich komunikaci lze poměrně jednoduše sledovat. Neuvědomují si ale souvislosti a na telefonu mají například nastavené, aby se automaticky přihlašoval do veřejných sítí, které jsou zrovna k dispozici. Pak často vůbec netuší, že jsou někde přihlášení. Nebo je může útočník prostřednictvím škodlivé či falešné sítě sledovat, dostane se do jejich zařízení a zneužije ho,“ varuje uživatele odborník na IT bezpečnost z Počítačové školy Gopas William Ischanoe.

Mobilní zařízení jako pozvánka do podnikových systémů

Mobilní zařízení jsou vedle veřejných cloudových služeb nejslabšími místy podnikových sítí z hlediska bezpečnosti. Potvrdila to i zpráva 2019 Security Report společnosti Check Point, která vyhodnocovala letošní trendy v oblasti kyberútoků. Více než 60 % organizací podle ní nemá bezpečnostní řešení, které by dokázalo odhalit hrozby směřované na mobilní přístroje, jako malware, falešné nebo škodlivé aplikace a další typy útoků.

„Pro nás je alarmující zejména to, že zabezpečení mobilních přístrojů podceňují nejen jejich uživatelé, ale i velká část IT odborníků – podle výše zmíněné zprávy mobilní hrozby za vážné bezpečnostní riziko považuje pouze desetina z nich. Nezbytným předpokladem zajištění IT bezpečnosti je proto především informovanost o tom, jaké metody útočníci nejčastěji volí, čeho při nich využívají a jak jim lze čelit,“ říká William Ischanoe, který je odborným garantem konference HackerFest. „Příležitostí pro načerpání těchto důležitých informací v koncentrované formě je pro IT odborníky konference HackerFest 2019, kde získají nejen přehled o aktuálních hrozbách, ale i cenné praktické rady využitelné v každodenní praxi.“

Největší odborná konference zaměřená na IT bezpečnost a etický hacking u nás, tedy HackerFest 2019, proběhne v Praze 16. září. Informace o programové náplni a odbornících, kteří budou na letošní konferenci přednášet, budou postupně přibývat na stránkách konference www.hackerfest.cz.



