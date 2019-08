Evropské akcie před zveřejněním NFP reportu z USA klesají

Evropské akciové trhy se v průběhu páteční seance zatím obchodují v červených číslech. Hlavním důvodem jsou nová americká cla na čínské importy. Nyní investoři vyčkávají na důležitá makrodata - statistiky z amerického trhu práce, které budou zveřejněny v 14:30. Dle odhadů by měla zaměstnanost vzrůst o 160 tisíc nových pracovních míst. Příliš vysoký přírůstek by mohl Fed limitovat v dalším snižování sazeb, na druhou stranu nízké číslo by vyslalo negativní signál o stavu americké ekonomiky. Data budou důležitá pro pár EURUSD, který se stále vzpamatovává ze středečního snížení sazeb Fedu. Aktuálně testuje úroveň 1,11.