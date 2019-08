Americký prezident Trump uvalil na Čínu další cla a úrokové sazby kolabují

Nečekané rozhodnutí prezidenta Trumpa uvalit dodatečná cla ve výši 10% na čínské zboží za 300 mld. USD dostalo naplno do hry téma obchodních válek a spustilo kolaps amerických úrokových sazeb. To se projevilo i na eurodolaru, který po středečním zasedání Fedu směřoval k hranici 1,10, avšak po Trumpových tweetech otočil a vydal se k úrovni 1,11.



Samozřejmě, že strašák obchodních válek dostal pod tlak řadu měn v emerging markets počínaje rublem, který těžko vstřebává drastický propad cen ropy. Nedaří se však celé střední Evropě - tedy zlotému i forintu.



I když se dnes bude dohrávat to, o čem včera rozhodl americký prezident, tak samozřejmě nelze zapomenout na důležité statistiky z amerického trhu práce za měsíc červenec. Ty by nakonec nemusely být tak špatné a mohly by trhy trochu uklidnit.



ČNB včera koruně sílu nedodala, a tak česká měna dál oslabovala za hranici 25,70 EUR/CZK. Pozdní oznámení USA o zavedení nových cel na čínské zboží, respektive hrozba další eskalace obchodních válek, korunu večer srazila až na 25,80. Nepředpokládáme, že by uvolnění dalších podrobností o optmistické prognóze ČNB (vč. alternativního scénáře), ke kterému dojde ještě dnes, korunu vzhledem k rostoucímu napětí v zahraničí nějak pozitivně ovlivnilo.