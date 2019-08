ČNB ponechává svoji politiku beze změny. Koruna však dále ztrácí…

Bankovní rada ČNB se na včerejším zasedání jednohlasně rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny. Současně prezentovala novou, optimističtější, prognózu. Zatímco v zahraničí rostou obavy z divokého brexitu , obchodních válek, cyklického zpomalení a dalších rizikových faktorů, ČNB hledí do budoucna pozitivně. Pro letošní rok tak zvýšila prognózu českého růstu na 2,6 %, pro příští rok dokonce na 2,9 %. Inflační tlaky by měly ještě nějaký čas přetrvávat a teprve později by se inflace měla pozvolna vracet k cíli. Proto i prognóza předpokládá, respektive je s ní konzistentní, ještě jedno zvýšení úrokových sazeb během letošního roku a dvojí pokles v roce následujícím. A to je možná druhý bod – vedle optimistického výhledu na HDP , který může vyvolávat pochyby. Proč vlastně na zhruba půl roku zvýšit sazby s vidinou jejich následného poklesu. Navíc v době, kdy má kulminovat brexit a ECB zřejmě spustí další kolo uvolňování měnových šroubů. V první řadě je třeba vzít v úvahu, že jde jen o prognózu, nikoliv scénář, podle kterého centrální bankéři musí postupovat. Mohou se vymezovat, nesouhlasit, stejně jako hlasovat podle svého. A tak i nadále předpokládáme, že zvolí spíše cestu delší stability sazeb, i když guvernér znovu diplomaticky hovořil o možném pohybu sazeb oběma směry. S očekáváním trhů však poslední zasedání ani nová prognóza příliš nezahýbala. Trhy i nadále implicitně předpokládají, že ČNB začne poměrně brzy své sazby rychle snižovat. A začít by v podstatě mohla už během šesti měsíců. Do dvou let by sazby centrální banky měly podle trhu poklesnout dokonce třikrát na 1,25 %. Rozhodně to není absolutně vyloučeno, nicméně k takovému vývoji by bylo třeba naplnění některého z předpokladů, a tím prvním by nepochybně bylo výrazné zhoršení ekonomické situace v eurozóně, které by srazilo hospodářský růst (a tedy i inflační tlaky) v české ekonomice . Proto budou nové zprávy z evropské i domácí ekonomiky žhavější než tomu bylo v nedávné době. Už příští týden v úterý se budeme mít možnost podívat na vývoj v tuzemském největším odvětví – průmyslu – a zejména na vývoj jeho zakázek, které podle PMI dopadly téměř tragicky. Stejně tak zajímavé mohou být i nová čísla z trhu práce , kde se začíná smrskávat počet nabízených volných pracovních míst , atp. Začne se totiž stále více ukazovat, jak moc česká ekonomika zpomaluje a nakolik je tedy relevantní nová prognóza centrální banky. A pro formu je třeba uvést ještě druhou – i když méně pravděpodobnou – možnost, která by ČNB mohla přimět k akci, a sice prudké posílení koruny