Stiglitz: Lidé nevěří ekonomům, ale svým vlastním očím

„Pokud někdo propadá zoufalství kvůli neustále se zvyšujícímu počtu nezaplacených účtů, nepomohou mu zprávy o lepšícím se hospodářství či rady o dlouhodobé perspektivě. Jestliže odborníci tvrdí něco, co nemá vztah k životu běžných lidí, ti jim nevyhnutelně přestanou důvěřovat a budou hledat odpovědi jinde.“ Na stránkách VoxEU to píše Joseph Stiglitz a jeho kolegové Martine Durand a Jean-Paul Fitoussi. Dodávají, že francouzský prezident Sarkozy toto dobře chápal a tudíž založil Komisi pro měření ekonomického a sociálního pokroku, takzvanou Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission. Ekonomové pak vysvětlují, k čemu dospěla.



Za měřítko ekonomického blahobytu je tradičně pokládán hrubý domácí produkt, ale sám Simon Kuznets, který jej začal používat jako první, proti takové interpretaci varoval. Zdůrazňoval, že jde o indikátor ekonomické aktivity a ne blahobytu. A už vůbec není relevantní například v oblasti ničení životního prostředí. Významnou součástí blahobytu je také například pocit bezpečí, tedy oblast, která se HDP nijak netýká.



„Zavádějící statistické ukazatele vedou k implementaci chybné ekonomické politiky. Pokud se vláda domnívá, že hospodářství si vede dobře, protože na to ukazuje HDP , může se vyhýbat razantním krokům, které by byly třeba na resuscitaci ekonomiky . K tomu by nedošlo, pokud by vláda dostala informace, jak velká část populace se nachází v situaci, která je pro ně stejná jako recese,“ píší ekonomové. Absence takových ukazatelů pak vede k tomu, že vlády nevynakládají dostatek prostředků na sociální zabezpečení a ochranu a tyto programy mohou dokonce omezovat.Jedním z důvodů, proč se poslední finanční krize přeměnila ve společenskou a politickou krizi, je právě přílišné spoléhání se na HDP , který ukazuje „falešný obrázek blahobytu ve společnosti“. Používání tohoto ukazatele přispělo k poklesu důvěry ve vládu a odborníky, kteří na základě oficiálních čísel neustále hovořili o pokračujícím oživení. „Pokud bychom měli lepší ukazatele včetně indikátorů ekonomického zabezpečení lidí, mohli jsme vnímat, že propad byl hlubší, než naznačovalo HDP . Pak by vláda možná reagovala razantněji,“ domnívá se Stiglitz a jeho kolegové.Máme tedy před sebou velkou výzvu: Vytvořit skupinu indikátorů, které budou poskytovat relevantní obrázek o ekonomické situaci společnosti. Ale zároveň budou dostatečně jednoduché a tudíž pochopitelné pro veřejnost a politiky. „Pokud nám mají lidé důvěřovat, musíme jim poskytovat důkazy, které jsou minimálně stejně spolehlivé jako jejich vlastní oči. A na základě těchto důkazů také musíme jednat a zlepšovat životy lidí. Tak lze uzavřít mezeru, která se vytvořila mezi odborníky a běžnými lidmi a která se nachází v jádru současné politické krize,“ domnívají se ekonomové.Zdroj: VoxEU