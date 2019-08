O2 ČR oznámila silný růst tržeb díky O2TV a pevnému internetu

O2 CR za 2Q19 rostly tržby na 9,75 mld. Kč (+3,6% r/r), což bylo 3% nad konsenzuálními odhady díky ICT and HW tržbám v pevném segmentu. V souladu s naším očekáváním díky růstu počtu zákazníků silně rostly tržby z pevného internetu a TV (+6% r/r). Tržby na Slovensku se vyvíjely díky zrychlujícímu růstu počtu zákazníků (+5%) nad očekávání. V českém mobilním segmentu zrychlil růst příjmů z dat a HW, což bylo částečně tlumeno horšími hlasovými službami.



Společnost zaznamenala silný růst zákazníků v O2TV (+20tis kv/kv a +94 tis. r/r). Počet zákazníků mobilních služeb v ČR vzrostl o 34tis. kv/kv a na Slovensku o 33tis. q/q. Pevný internet po dlouhé době zaznamenal silný růst klientů o 11tis. kv/kv. EBITDA zisk činil 3,15 mld.Kč (+13,6% r/r a +7% bez vlivu IFRS 16) a překonal o 4% konsenzus. EBITDA marže se zlepšila o 93bp (bez započtení vlivu účetních změn) díky úsporám v IT a díky provozní páce. Čistý zisk je na úrovni 1,37 mld. Kč (-5,5% r/r), což je 2,1% nad odhady trhu. Čistý zisk byl o 4,5% r/r níže bez vlivu změn IFRS16 kvůli nárůstu odpisů a amortizace, které byly způsobeny investice do TV obsahu a IT transformace. Poměr čistý dluh/EBITDA( bez vlivu leasingu) se snížil z 0.66x na 0.49x, což bylo dle našich odhadů.



O2 reportovala ve 2Q19 velmi silné tržby, částečně díky jednorázovému skoku v prodejích ICT a hardwaru, jež má nízké marže. Výsledek je však podpořen hlavně pokračujícím silným růstem zákazníků O2TV, dobrým růstem v mobilním segmentu jak v ČR, tak na Slovensku a obnoveným růstem v pevném internetu po několika letech. EBITDA marže byla na dobré úrovni zhruba dle našich očekávání díky úsporám plynoucím z IT transformace a insourcingu prodeje. Investice po dokončení IT transformace klesají (v souladu s odhady) a zadlužení tak také klesá. Z těchto důvodů hodnotíme výsledky za 2Q19 jako pozitivní. Dnešní výsledky by měly minimálně z části kompenzovat dlouhodobější rizika a měly by poskytnout pozitivní impuls pro akcie firmy. Akcie O2 ČR se po předchozích poklesech již obchodují na solidních násobcích zisku a CF pro nejbližší období.

Petr Bártek, analytik České spořitelny