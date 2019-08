O2 CR: Výsledky za 2Q19 překonaly odhady díky lepším tržbám

Společnost O2 CR dnes ráno představila své hospodářské výsledky za 2Q19, které byly lepší, než trh očekával. Tržby dosáhly 9,75 (+3,6 % r/r) vs. oček. 9,5 mld. Kč. Vůči naší projekci společnost zaznamenala vyšší prodeje mobilních zařízení v ČR (543 vs. oček. 450 mil. Kč) a vyšší domácí ICT tržby (518 vs. oček. 400 mil. Kč) v rámci fixních linek. Další kontrolou nákladů se společnosti dále podařilo zlepšit provozní EBITDA marži (včetně IFRS 16 efektu) na 32,3 (+2,8 p.b. r/r) vs. oček. 31,9 %. Absolutní EBITDA dosáhla 3,15 (+13,6 % r/r) vs. oček. 3,03 mld. Kč. Překvapení je již na úrovni tržeb a výše zmíněné lepší kontrole nákladů. Čistý zisk dosáhl 1,37 (-5,4 % r/r) vs. oček. 1,34 mld. Kč. Meziroční pokles čistého zisku jde na vrub změny účetních standardů a s tím spojeným navýšením odpisů/amortizace (+44 % r/r).



Celkově hodnotíme zveřejněná čísla jako solidní a mohou mít kladný vliv na dnešní obchodování. Samotná struktura je již pak spíše neutrální vůči naší projekci vzhledem k překvapení u prodejů mobilních zařízení, které se zřejmě časem budou více stabilizovat s větší nasyceností trhu. Naopak pozitivně hodnotíme oživení v ICT službách, které zaznamenaly překvapivý 31% r/r růst.