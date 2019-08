Nečekané zvýšení cel opět vrhá stín na trhy

Akciové trhy v USA ztrácely k 1% po náhlém propadu, který způsobil tweet prezidenta Trumpa, že USA uvalí 10% cla na 300 mld. USD čínských dovozů, zahrnujících široké spektrum zejména spotřebního zboží od spotřební elektroniky po obuv. To je nad rámec již dosavadních 25% cel na 250 mld. USD čínských importů. Tweet přichází poté, co se obnovila vyjednávání mezi oběma zeměmi a údajně šla dobře.

Trump obvinil Čínu, že neplní závazky, ke kterým se zavázala jako například nákup produktů amerických zemědělců. Tuto taktiku jsme již viděli několikrát, když se situace zdá klidná nebo pozitivní, Trump na svého protivníka ještě více přitvrdí, aby ho donutil k dohodě dle jeho podmínek. Zdá se, že Trump chce nabourat vyčkávací taktiku Číny, která se patrně snaží oddálit řešení kvůli blížícím se prezidentským volbám v roce 2020, ve víře, že by Trump nemusel být znovu zvolen.

Za poslední měsíc se situace vyvíjela pozitivně, což přispělo k růstu trhů. Nyní lze očekávat negativní reakci ze strany Číny a více konfrontační rétoriku, což se bude projevovat na tržních výkyvech s rizikem směrem dolů.

General Motors ( -0,5%) reportovala lepší než očekávaný zisk při nižších tržbách díky zlepšení hrubé marže na prodejích SUV vozů či pickupů a potvrdila výhled ziskovosti pro rok 2019. Verizon zveřejnil lepší než očekávaný zisk díky výraznému růstu mobilních zákazníků o 245tis. i díky pokroku v rozšíření 5G sítí, které se firmě daří oproti konkurenci rychle rozvíjet.

Dnes budou výsledky zveřejňovat například Exxon, kde se čeká pokles zisku či Sprint, který by měl rovněž zveřejnit horší zisk a měl by poskytnout detaily ohledně stále probíhajících snah o fúzi s T-Mobile, kterou blokují žaloby státních zástupců v USA.



Jan Šafránek, analytik České spořitelny