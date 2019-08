Trump oznámil další protičínská cla

Americký prezident přes twitter oznámil (přes lehký odpor svých vlastních vyjednavačů), že od 1. září bude na dosud nezatížené dovozy z Číny do USA (v hodnotě kolem 300 miliard dolarů) uvaleno „malé“ clo 10 %. Trump tak učinil zřejmě v reakci na svů dojem, že bilaterální jednání nejdou v posledních dnech tempem a směrem podle jeho představ. Po tomto kroku už bude novými cly zatížen v podstatě veškerý čínský dovoz do USA.



Trump ve svém tweetu výslovně uvedl, že clo bude uvaleno „během jednání“. To by naznačovalo, že tento krok chápe jen jako preventivní výchovný šťouchanec do soupeře, nikoli jako prásknutí dveřmi ukončující jednání a naděje na dohodu. Později ale Trump sdělil novinářům, že jde jen o krátkodobé opatření a že clo se může postupně zvýšit až nad 25.



Podle některých komentářů se každopádně zvyšuje pravděpodobnost, že se Čína zasekne a rozhodne čekat na nového amerického prezidenta (volby budou za 15 měsíců) v naději, že už to bude někdo jiný než Trump.

Skutečnost, že nové clo by mělo platit až od 1. září, dává docela slušnou naději, že ho Trump do té doby zase odvolá, protože jeho dojem z přístupu Číny se v mezidobí zase zlepší. Pokud/dokud se tak nestane, můžeme čekat u nejrůznějších průzkumů nálady a klimatu (Ifo, ZEW atp.) další zhoršování.



Hezké shrnutí dosavadních posunů cel mezi oběma zeměmi přinesl server BBC:



Michal Skořepa, makroanalytik České spořitelny