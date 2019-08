Ranní přehled: Trumpvo oznámení spustilo výprodej na akciových trzích

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,047 bodů (-0.9% d/d); objem: 481 mil. Kč

Pražská burza zakončila čtvrteční obchodování poklesem o 0,9 % d/d. Největší podíl na poklesu měly akcie KB, které po nepřesvědčivých hospodářských výsledcích uzavřely slabší o 2,6 % d/d na ceně 872 Kč. Akcie KB dosáhly průměrného objemu 127 mil. korun.

Poměrně solidní čísla naopak prezentovala Moneta, rozhodně se nedá říci, že šlo o zklamání. Reakce trhu však byla poměrně rozpačitá a titul zakončil slabší o 1,1 % na ceně 78,80 Kč. V případě většího poklesu tak může být titul zajímavou příležitostí, podporovaný silnou dividendou.

Stabilní obchodování předvedly akcie ČEZ, které udržely hladinu 520 Kč a v objemu 125 mil. korun zakončily na ceně 521,50 Kč.



USA - Dow Jones: 26,583 (-1.0%); S&P500: 2,954 (-0.9%); Nasdaq: 8,111 (-0.8%)

Americké akciové trhy prešli obratom vo včerajší obchodný deň. Úvod dňa vyšiel kupcom a hlavné indexy sa ocitli skoro v percentných ziskoch. Následne však prezident Trump oznámil na svojom twitterovom účte, že uvalí dodatočné clá na nákup čínskeho tovaru vo výške 10% a to s platnosťou od 1.9.2019. To spustilo prudký výpredaj a deň sme uzavreli na minimách, kde z percentného zisku indexy otočili do percentných strát. Uvalené clá zasiahli hlavne technologický sektor a energetický sektor.

Ropa po oznámení ciel prudko otočila a dosiahla najnižších úrovní od roku 2015, WTI prepadlo až 7%. Na nervozitu a neistotu zareagovalo zlato, ktoré si pripisuje 2,1% zisk. Dolár je pod hranicou 1,11 k euru. Výnosy amerických 10 ročných dlhopisov klesli o 6% a sú pod úrovňou 1,9% p.a.



Komentář k devizovému trhu

Ve čtvrtek všechny středoevropské měny oslabovaly a s odstupem reagovaly na předchozí posilování dolaru. Koruna k euru postupně oslabila z ranních 25,70 na 2měsíční minimum 25,78 CZK/EUR. Koruna bez výraznější reakce přešla zasedání ČNB. Podobně ztrácely i ostatní měny v regionu, polský zloty (-0,4 % d/d) klesl na 3měsíční minimum (4,31 PLN/EUR).

Dolar k euru dopoledne ještě dál posiloval v reakci na středeční zasedání Fedu a dostal se na nové 2leté minimum 1,103 USD/EUR. Odpoledne dolar mírně korigoval a posunul se na 1,106 USD/EUR. Následně koruna k dolaru propadla o 15 haléřů na 2leté minimum 23,35 CZK/USD, i když na závěr mírně korigovala.



Kalendář – významné události

- – Ferrari: výsledky za 2Q/19

- – Credit Agricole: výsledky za 1H/19

07:00 – Allianz: výsledky za 2Q/19

11:00 – Eurozóna: maloobchodní tržby (červen)

před trhem – LyondellBasell: výsledky za 2Q/19

před trhem – Exxon Mobil: výsledky za 2Q/19

před trhem – Chevron: výsledky za 2Q/19

14:30 – USA: změna zaměstnanosti a míra nezaměstnanosti (červenec)

16:00 – USA: průmyslové zakázky (červen)

16:00 – USA: spotřebitelská důvěra-Michigan (červenec)