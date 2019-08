1. srpna: Tohle potřebujete vědět nejen o čtvrtečním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech ve čtvrtek navzdory počátečnímu růstu oslabily. Dolů je stáhlo oznámení prezidenta Donalda Trumpa, že od 1. září uvalí dodatečné desetiprocentní clo na čínské zboží, jehož roční dovoz do Spojených států dosahuje 300 miliard dolarů.

Index Dow klesl o 1,05 % na 26 583,42 bodu, širší benchmark S&P 500 odepsal 0,9 % na 2 953,56 bodu a index Nasdaq Composite přišel o 0,79 % na 8 111,12 bodu. Index volatility VIX stoupl o 10,86 % na 17,87 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o dvanáct bazických bodů na 1,9 %.

V červených číslech uzavřely všechny hlavní sektory s výjimkou utilit (+0,92 %) a realit (+0,27 %). Nejvíce ztratilo energetické odvětví, které oslabilo téměř o 2,5 %. O více než dvě procenta si pohoršily také sektory průmyslu a financí.

Indexy přitom byly po většinu dne na cestě k nejsilnějšímu jednodennímu růstu od června, Dow Jonesův index vykazoval nárůst až o téměř 1,2 procenta. Akciový trh těžil z příznivých hospodářských výsledků některých významných společností, například největší americké automobilky General Motors (-0,5 %). Po Trumpově tweetu ohlašujícím nová cla se však vývoj na trhu prudce otočil.

Trumpův tweet rovněž podpořil očekávání, že americká centrální banka v září přikročí k dalšímu snížení úrokových sazeb. Podle údajů ze služby CME FedWatch nyní obchodníci takovémuto kroku přisuzují pravděpodobnost 70 procent, zatímco ve středu večer to bylo pouze 51 procent. Šance na to, že Fed sazby letos sníží celkem třikrát, vzrostla na 60 procent ze středečních 39 procent.

Ve středu Fed svou základní úrokovou sazbu snížil o čtvrt procentního bodu do rozpětí 2,00 až 2,25 procenta. Bylo to první snížení úroků od prosince 2008, kdy světová ekonomika čelila nejhorší krizi od 30. let minulého století.

Na devizovém trhu ve čtvrtek dolar po Trumpově tweetu prudce oslabil vůči japonskému jenu, který je považován za bezpečné útočiště v období politické a ekonomické nejistoty. Kolem 22.00 SELČ dolar ztrácel 1,3 % na 107,3 JPY. Euro si vůči dolaru ve stejnou dobu připisovalo téměř 0,2 % na 1,109 USD. Během dne přitom jednotná evropská měna sestoupila až na 1,1025 USD, nejníže za 26 měsíců.

