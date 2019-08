Německo: Zdražení benzínu a nafty o 50 centů a úlevy pro elektromobily má donutit řidiče ke změně.

Německo chce přinutit své řidiče, aby si kupovali elektromobily. Tamní vláda toho chce docílit zavedením daně na oxid uhelnatý, což by mělo způsobit i extrémní zdražení pohonných hmot. Podle odborníků není vyloučeno, že by něco podobného mohlo brzy potkat i české řidiče. Přimět je upřednostňovat elektromobily by se prý dalo třeba zákazem vjezdu neekologických aut do měst.

Zdražení o 13 korun na 47 korun za litr a uhlíková daň. To má v Německu nejpozději do roku 2030 způsobit konec spalovacích motorů. Vyšší ceny pohonných hmot mají přimět Němce k tomu, aby nakupovali elektromobily, ale to není příliš sociální opatření.

Podle ekonomů to může znamenat zdražení dopravy nebo potravin. V Česku se zatím nic podobného neplánuje. Není ale vyloučeno, že tlak na přechod na elektromobilitu, brzy nepřijde taky.

Ten trend v EU je jednoznačný a půjde to tímto způsobem dál, tak je možné, že některá opatření se zavedou již v ČR. Města by prý v budoucnu mohla zakazovat vjezd automobilům se spalovacími motory právě na úkor elektromobilů, ty by naopak měly vjezd umožněn.

Otázkou je, jak moc jsou elektromobily výhodné. Pořizovací cena je totiž třikrát vyšší než u auta se spalovacím motorem. "Ta západní Evropa jak je více prozelená, jak je více proelektromobilní, tak prostě staví rychleji. U nás jsme trochu opatrnější," řekl Roman Gazdík, mluvčí ČEZ.

Náš vozový park má určité stáří a nemůžeme si dovolit zatížit takovou daní a zvýšením ceny jako chtějí Němci. "Nějaká forma podpory elektromobility je na místě. My bychom šli spíš cestou, aby se dalo nabíjet z lamp pouličního osvětlení," řekl poslanec Ondřej Polanský.

Elektromobily se v Česku nejspíš dočkají zatím jednoho zvýhodnění. Stát pro ně navrhuje o třetinu levnější dálniční poplatky.

V Německu zdraží benzín

V Německu stojí pohonné hmoty o něco více než v Česku. Platy jsou na Západě sice citelně vyšší, zároveň jsou ale vyšší i náklady na život. A právě zdražení paliva by lidé vnímali velmi citlivě. Aktuálně stojí nafta v Německu jeden a čtvrt eura, to je přibližně 32 korun.

Za benzín si tam řidiči připlatí ještě o pět korun víc. Další zdražování někteří omlouvají snahou chránit životní prostředí, zároveň ale u toho krčí rameny, protože vědí, že nic jiného, než sáhnout hlouběji do peněženky, jim nezbude.

"Co se na to dá říct, je v tom snaha chránit životní prostředí. Už se začalo s plasty a na řadě je omezit škodliviny ve vzduchu. S těmito nápady začali na západě, pak to přešlo k nám na východ a myslím, že vás, Čechů, se to časem bude týkat taky," řekl muž.

Koupit si auto na elektřinu je pro většinu lidí ze střední nebo nižší třídy jen nedosažitelný sen. "Elektromobil si nemůžu dovolit, nemám na něj tolik peněz," řekla žena.

Podle odborníků ani auta na elektřinu, která mají nahradit ta klasická, nejsou úplně ekologická. Navíc v Česku pro jejich provoz prakticky chybí infrastruktura. Nabíjecích stanic je v Česku zhruba 400 a i když u nás rychle přibývají, co do jejich počtu se Česká republika stále krčí na pomyslném chvostu Evropy.

"Ta západní Evropa jak je více prozelená, jak je více proelektromobilní, tak prostě staví rychleji. U nás jsme trochu opatrnější," řekl Roman Gazdík, mluvčí ČEZ. Chybí navíc i dostatek specializovaných autoservisů. A podle odborníků je sporná i ekologičnost elektromobilů.

"Ten dieselový pohon nakonec mohl být méně zatěžující pro to životní prostředí, než ten elektromobil, jehož ovšem elektřina je vyrobena z uhlí, které to prostředí vysoce znečišťuje," řekl ekonom Lukáš Kovanda.