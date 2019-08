Wall Street pod hrozbou obchodních válek opět ztrácela

Americký prezident Donald Trump se opět postaral o naprostý zvrat na trzích, když dnes večer překvapivě oznámil zavedení nových cel na čínské zboží v objemu 300 mld. USD. Indexy, které do té doby oklepávaly včerejší studenou sprchu v podobě méně holubičích komentářů ze strany Fed, tak otočily z téměř 1% zisků do 1% ztrát. Lze jen spekulovat, zda to americký prezident nedělá bankéřům tak trochu naschvál, jelikož jeho apely k nim, aby přistoupili k razantnějšímu snížení sazeb, jsou všeobecné známy. Jednotlivé indexy zakončily následovně: Dow Jones -1,05 %; S&P 500 -0,90 %; Nasdaq Comp. -0,79 %