Síť rychlodobíjecích stanic ČEZ se zdvojnásobí. Za podpory Operačního programu Doprava vznikne dalších 125 stanic

ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, začne brzy stavět další desítky rychlodobíječek. Elektromobilita ČEZ uspěla s žádostí o dotační podporu z Operačního programu Doprava, financovaného z prostředků EU a spravovaného Ministerstvem dopravy ČR. Nové stanice vzniknou ve všech krajích napříč Českou republikou.

Dobít elektromobil bude zas o něco snazší. Celkem 125 dalších rychlodobíjecích stanic postaví ČEZ za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů napříč Českou republikou. Paralelně bude ČEZ pokračovat ve výstavbě dalších stanic z vlastních prostředků a z dvojice grantů evropského programu CEF. Rychlodobíjecí stanice, kterých v tuto chvíli ČEZ provozuje již více než 100, umožňují dobití většiny kapacity typů elektromobilů do 20-30 minut.

V současné době stavíme tempem jedné dobíjecí stanice týdně a toto tempo chceme ještě zrychlit. Díky podpoře z Operačního programu Doprava se posuneme výrazně vpřed. Překážky pro rozvoj elektromobility v Česku postupně padají a mě těší, že k tomu významnou měrou přispívá i Skupina ČEZ, říká Pavel Cyrani, člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie ČEZ.

Síť veřejných dobíjecích stanic Skupiny ČEZ, která už se svým rozsahem vyrovnává větším řetězcům klasických čerpacích stanic, začala vznikat v roce 2012. V lednu před sedmi lety zahájila pod vlajkou ČEZ provoz první běžné dobíjecí stanice a 20. září stejného roku ji následovala první rychlodobíjecí stanice, obě umístěné před centrálou společnosti v Duhové ulici. Od té doby se ze sítě veřejných dobíjecích stanic ČEZ stal jeden ze symbolů této formy ekologické dopravy. Nyní ČEZ provozuje více než 160 dobíjecích stanic, z toho přes 100 rychlodobíjecích.

Při čerpání prostředků z Operačního programu Doprava je důležité především to, aby, bylo zajištěno pokrytí celé České republiky. Dobíjecí stanice za podpory Operačního programu Doprava vzniknou ve všech krajích a čeští elektromobilisté to budou k nim mít zas o něco blíž. Zatímco grant z evropského nástroje CEF pokrývá jen hlavní dopravní tahy, prostředky z Operačního programu Doprava umístí dobíjecí stanice také přímo do měst.

Projekt výstavby stanic má rozpočet necelých 129 milionů korun, z toho dotace pokryje maximálně 60 procent způsobilých nákladů projektu, zbytek platí ČEZ. Všech 125 stanic vznikne během 2,5 roku.

Developmentu lokalit se nyní začneme intenzivně věnovat a věřím, že zúročíme nejen naše dosavadní zkušenosti, ale i míru připravenosti našeho projektu, která byla jedním z kritérií hodnocení naší žádosti. Pevně věřím, že stanice budou v rychlém sledu přibývat. I tak nás ale čeká spousta mravenčí práce, kterou každá nová lokalita před uvedením do provozu obnáší. Jsme rádi, že realizací projektu přispějeme nejen k naplnění strategie ČR, ale především zlepšíme dostupnost veřejného dobíjení pro uživatele na území celé České republiky říká manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík.

Stojany dobíjecí sítě ČEZ dodaly loni do baterií elektromobilů úhrnně téměř 1 milion kWh elektřiny. Standardem v síti rychlodobíjecích stanic ČEZ je stojan ABB umožňující nabíjení všech typů a značek elektromobilů. Dobití většiny kapacity baterií elektromobilu zvládne do 20 minut. Stojan je vybavený DC konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS o výkonu až 50 kW. Součástí nabídky dobíjecí stanice je také AC nabíjení se standardním konektorem Mennekes, který umožňuje nabíjení s výkonem až do 22 kW.

Pro výstavbu veřejných dobíjecích stanic využívá ČEZ jednak vlastní prostředky, z části je dále financována také z dvojice grantů evropského programu CEF (Connecting Europe Facility), v jehož výzvách ČEZ v minulosti uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T. Více na www.elektromobilita.cz

Skupina ČEZ = elektromobilita pod jednou střechou

Nabídka Skupiny ČEZ pokrývá oblast elektromobility komplexně. Společnost ČEZ Prodej začala letos na jaře poskytovat elektromobilitu jako komplexní službu pro domácnosti a živnostníky. Společně s koupeným vozem (k dispozici jsou tři značky a pět typů elektromobilů) nabízí také wallbox, kontrolu dostatečné robustnosti elektroinstalace pro domácí dobíjení, čip pro dobíjení ve veřejných stanicích nebo zelenou elektřinu pro domácnosti elektromobilistů. ČEZ Prodej nabízí zároveň financování koupě elektromobilu prostřednictvím výhodného úvěru. Nabídka garantuje, že spotřeba zákazníkovy domácnosti byla pokryta elektřinou z obnovitelných zdrojů. Společnost ČEZ ESCO současně nabízí širokou paletu souvisejících služeb a produktů pro firmy, municipality a kraje. Jde např. o návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility pro jednotlivá města a regiony. Mezi významné zákazníky poslední doby patří Dopravní podnik hl. m. Prahy nebo Ústecký kraj.

V České republice je aktuálně registrováno téměř 3000 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, loni 725 elektromobilů a letos do konce června 381 e-aut. Odhady dalšího vývoje hovoří počínaje příštím rokem o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i v České republice se elektrická auta definitivně stávají běžnou součástí zejména městského provozu. Vyšší dojezd nových typů elektrických vozů v kombinaci s hustší sítí veřejných dobíjecích stanic také definitivně otevírají pro elektromobilitu cestování mezi městy.