18Kč za Euro? Nevýhodná letištní směnárna dělá změny. Lidé mohou odstoupit od směny na kterékoli pobočce.

TV Nova odvysílala reportáž, ve které upozornila na nevýhodný kurz na nákup valut ve směnárně na pražském letišti Václava Havla. Nyní přišly první změny. Letiště vyjednalo se směnárnou podmínky, které by měly umožnit zákazníkům od směny odstoupit. Štáb TV Nova se po 14 dnech znovu vydal na ruzyňské letiště. Chtěl zjistit, jestli se po odvysílání naší reportáže o směnárně nabízející nesmyslný kurz něco změnilo.Směnárna sice dál nabízí nákup jednoho eura za osmnáct a jeho prodej za třicet korun, letiště ale už vyjednalo změny, které by měli cestujícím pomoci. "Cestující, který není se směnou spokojený, může směnu do tří hodin vrátit, v tuhle chvíli přibližně v třiceti pobočkách interchange po celé české republice/nemusí se vracet na letiště a my tím jdeme nad rámec platné legislativy, kterou zcela správně iniciovalo ministerstvo financí," řekl mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň.

Na něm je teď i to, aby nebylo možné takto nevýhodný kurz zákazníkům dále nabízet. "Aby, až se bude uzavírat příští smlouva s příštím provozovatelem směnárny, tak aby nějakým způsobem smluvně ošetřili to, že ta směnárna již takto nevýhodný kurz nebude moci dávat," řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žůrovec.

"To je obrovská ostuda, protože turista přijede do Prahy, vstoupí na území České republiky a po dvaceti metrech je směnárna, která mu nabízí za euro osmnáct korun, to je skandál," řekl premiér Andrej Babiš.

"Nájemce nám také přislíbil, že kurz nákupu na letišti se nebude výrazně lišit od kurzu Interchange v centru Prahy," dodal Roman Pacvoň. Na nevýhodný kurz by měli být turisté do budoucna upozorněni prostřednictvím letáků, kterým letiště v těchto dnech dodává finální podobu.

"Letáky budou informovat o veškerých možnostech směny tady u nás na letišti, bude na nich odkaz na kurzovní lístek české národní banky a budou také informovat o právech cestujících," dodal Pacvoň. Výhodnější kurz přímo na letišti si mohou lidé zarezervovat přes internet. Měna by pro ně měla být připravená do patnácti minut.



Reportáž Honest Guide z prosince.