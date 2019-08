Tři dividendové akcie k zamyšlení

Dividendové akcie nepřestanou být pro řadu investorů lákadlem a není divu. Jak jsem tu psal nedávno, je u nich ale dobré mít přesnější představu o tom, proč nabízí vysoký dividendový výnos – vysokou dividendu relativně k ceně. Keith Speights na stránkách Fool.com láká na „tři akcie, jejichž dividenda by se mohla zdvojnásobit“. Mě jeho úvaha zaujala a trochu jí zde i v duchu uvedeného rozvedu.



Dividendové akcie jsou v podstatě dvojího, navzájem se dost lišícího druhu. První můžeme nazvat „dluhopisový“. Jde o akcie stabilních (a málo rizikových) firem, které nemohou moc doufat v nějaký rychlejší růst. Zde je vysoký dividendový růst dán zejména touto absencí růstových očekávání. Pak je tu ale skupina akcií, která také nabízí vysoké dividendy relativně k ceně, ale u nich je to odrazen vysokého rizika. V tomto smyslu jde o protiklad skupiny první. Ono by vlastně bylo u obou typů přesnější nepsat „nabízí vysoký výnos“, ale „musí nabízet vysoký výnos“ (investoři jej požadují). V prvním případě kvůli oné stagnaci (pojící se ovšem s nižším rizikem), v druhém kvůli vysokému riziku.





Bank of AmericaMezi ona dividendová lákadla pana Speightse patří Bank of America, která v posledních pěti letech svou dividendu ztrojnásobila. A „neměla by při dalším zvyšování dividendy mít problém, potenciálně by se mohla během následujících pěti let zdvojnásobit“. Výplatní poměr (poměr dividend a zisků) totiž dosahuje 21 % a firma by tudíž měla mít pro další zvyšování velký prostor. Investor se navíc domnívá, že tyto akcie by mohly těžit ze schválení mohutného programu odkupu akcií K tomu bych na obecné úrovni podotkl, že zvyšování dividend může mít v principu dva zdroje: Jednak růst toku hotovosti a jedna růst poměru dividend k toku hotovosti. Záměrně nepíšu o ziscích, protože ty jsou jen účetní položkou a ze zisků nikdy nikdo nic nevyplatil. Vyplácet se dá jen a pouze vydělaná hotovost, což zní jako triviální konstatování, ovšem zdá se mi, že někdy na něj přece jen zapomínáme. Může tak v extrému dojít k situaci, kdy firma má vysoké zisky, ale dividendu nemá reálně z čeho vyplácet, protože její volný tok hotovosti je v záporu. Třeba kvůli vysokým investicím do pracovního kapitálu, či provozních aktiv.Odkupy jsou pak věčným tématem jak na mikro, tak na makro úrovni. Zde si všimněme oné samozřejmosti, s jakou je předkládána teze „vyšší odkupy = pozitivum pro akcii“. Většinou takové tvrzení bývá založeno na tom, že odkupy snižují počet akcií a při stejné ziskovosti tak zvedají zisky na akcii. Pokud bychom pak nechali konstantní valuace (poměr ceny k ziskům na akcii PE), automaticky se zvedá cena akcie (vyšší E násobené stejným PE znamená vyšší P). Takové obědy zadarmo ale přes veškerá přání investorů neexistují. Opomíjeným mechanismem je zde hlavně to, že odkupy snižují vlastní jmění, zvyšují tudíž finanční páku a riziko, což snižuje PE. Předpoklad konstantního PE je zde tedy mylný a v modelovém případě se vše zhruba vyruší.OracleJak podotýká investor, technologie nebývají zrovna dividendovým lákadlem, ale Oracle nabízí relativně vysoký dividendový výnos kolem 1,7 %. Během posledních pěti let dividendu zhruba zdvojnásobil a prý by tak v následujících pěti letech mohl učinit opět. Výplatní poměr totiž dosahuje 27 % a podle analytiků by zisky mohly růst o 9,4 % ročně. Podíváme li se na výsledky firmy , zjistíme, že jde v podstatě o typického zástupce oné první dividendové skupiny. Tržby totiž dlouhodobě zhruba stagnují a to s velmi nízkou volatilitou, provozní tok hotovosti také, volný tok hotovosti za posledních pět let klesl v průměru o 2,1 %.Zdroj: MorningstarK uvedené úvaze je dobré dodat, že firma má v rozvaze mohutnou zásobu hotovosti (téměř 40 miliard dolarů ) a také provádí mohutné odkupy. Zvídavý čtenář by mohl namítnout, že v takovém případě by mohla platit ona odkupová teze s konstantním PE, protože dluhy se tu nezvyšují (odkupy jsou financovány hotovostí drženou v rozvaze). Musel bych jej ovšem zklamat, protože i zde by PE mělo klesat. Nemění se sice struktura pasiv, ale mění se struktura aktiv a to opět směrem k vyššímu riziku (klesá podíl bezrizikové hotovosti).Třetím tipem je společnost UnitedHealth Group s dividendovým výnosem na podobné úrovni, jako Oracle. I ona dividendy v posledních letech znatelně zvýšila a s výplatním poměrem na 28 % má i ona mít potenciál pro stejné kroky v budoucnu. K tomu by měl přispět i očekávaný 14 % roční růst ziskovosti. Ve srovnání s Oraclem má i nižší betu (0,6 vs. 1,1) a to by mělo indikovat nižší rizikovost.Pohled na následující tabulku ukazuje, že firma byla v minulých pěti letech schopna zvyšovat tržby o cca 13 %, a zisky o 12 % (ona očekávání jsou tak zhruba na těchto výkonech z minulosti). Cash flow dokonce rostlo ještě rychleji – po investicích o téměř 20 %.Zdroj: Morningstar