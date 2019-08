Třetina Čechů dává přednost tuzemským značkám. Důležitá je kvalita, cena i tradice

Podle údajů, které vyplývají z průzkumu agentury STEM/MARK, upřednostní při výběru zboží českého výrobce každý třetí Čech. Zahraniční značky oproti tomu výslovně preferuje jen každý padesátý. Ačkoliv je definice české značky spíše nejednotná, Češi kvalitě tuzemských produktů zkrátka věří a na toto označení slyší. A neplatí to zdaleka jen u potravin.



Průzkum agentury Nielsen ukázal, že v loňském se k českým potravinám klonilo celých 77 procent spotřebitelů. Podle předsedy obchodního Družstva CBA Romana Mazáka je však u velkého množství potravin velmi obtížné určit, zda byly vyrobené v Česku nebo jestli byly při jejich výrobě použity české suroviny. „Otázkou je, zda lze za českou potravinu považovat výrobek, který byl pouze vyroben v Česku, anebo za ním zároveň stojí firma s českým majitelem. Ačkoliv my uznáváme druhou možnost, nemají to tak všichni obchodníci. Proto nelze s jistotou říci, zda na českém trhu stoupá zájem o české potraviny, neboť to není dost dobře možné určit a změřit,“ řekl.



Čeští spotřebitelé se však o původ potravin v posledních měsících více zajímají například v návaznosti na kauzy závadného polského masa či dvojí kvality potravin. Z této změny spotřebního chování výrazně profitují i některé obchody. „V naší síti máme prodejny, které výrazně podporují české výrobce a zboží od nich tvoří zhruba 90 procent sortimentu. Spotřebitelé na toto slyší, a i když se tyto obchody nachází v těsné blízkosti velkých řetězců, zvládnou je válcovat. Právě v řetězcích se v průměru objevuje jen okolo 5 procent potravin českého původu,“ doplnil Mazák. Podle něj je přitom preference tuzemských výrobků pro český obchod do budoucna klíčová. Jen díky podpoře tuzemské výroby je totiž možné eliminovat odchod zisků do zahraničí, a naopak se pomalu přiblížit výši platů, které jsou standardem v západních zemích.



Doma se obklopujeme českými výrobky, v oblékání dáváme přednost zahraničí

Potraviny ale nejsou jediným artiklem, u kterého Češi vítají tuzemský původ. České výrobky volí často také při zařizování svých domácností. „Lidé se v prvé řadě ohlíží na kvalitu i cenu, a právě české výrobky nabízí ideální poměr. Velmi silným argumentem je však u našeho sortimentu dobrá dostupnost nejen samotných výrobků, ale především náhradních součástek a také případného servisu,“ vysvětlil Martin Jurkovič, projektový manažer společnosti Alcaplast, která se zabývá výrobou sanitární techniky a vybavení koupelen. Ta vznikla v roce 1998 jako rodinná firma, a ačkoliv má v současnosti sedm poboček v zahraničí a své výrobky vyváží do více než 40 zemí světa, hlavním sídlem firmy zůstává jihomoravské město Břeclav. „Společnost Alcaplast má v Břeclavi tři výrobní haly. Právě zde se vyrábí například WC moduly, které je tak možné označit jako český výrobek,“ doplnil Jurkovič.



Další společností, která je důkazem, že Češi mají rádi své značky, a to i co se zábavy a volného času týče, je Gumotex. V Česku, které sice nedisponuje mořem, ale zato se zde nachází velké množství řek, se oblibě těší – zejména v letních měsících – vodáctví. A právě tato česká firma patří mezi přední výrobce nafukovacích člunů nejen v Česku, ale i v celé Evropě. „Obecně vnímáme, že naši zákazníci preferují kvalitu před levnou asijskou konkurencí. A to, že jsou výrobky vyráběny v Česku, hraje nemalou roli v jejich rozhodovacím procesu. Dá se tvrdit, že se projevuje určitý patriotismus, významný vliv má podle našich zkušeností kvalita, znalost značky a také tradice,“ podotkla marketingová manažerka Gumotexu Lucie Kadlecová. To ostatně potvrzuje i průzkum agentury STEM/MARK. Podle něj více než tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že značku jako českou vnímají tehdy, vyrábí-li se její produkty v Čechách, pokud nesou označení český výrobek a zachovává-li výrobce tradiční název a recepturu.



Specifickým segmentem výrobků je pak oblečení. Podle údajů českého internetového vyhledávače Glami.cz z dubna letošního roku sice přibližně 80 procent Čechů věří, že oblečení vyrobené v České republice má lepší vlastnosti než to dovezené z asijských zemí a až 22 procent se zajímá o to, zda je oděv vyrobený lokálně, agentura STEM/MARK ale uvádí, že v kosmetice a v oblasti módy Češi obecně preferují značky spíše zahraniční.