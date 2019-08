Státní rozpočet vykázal nejhorší červencový výsledek od krizového roku 2013

Státní rozpočet skončil v červenci ve schodku bezmála deseti miliard korun. Jedná se o nejvýraznější červencový schodek od krizového roku 2013. Loni státní rozpočet ke konci července hospodařil s přebytkem přesahujícím šestnáct miliard korun.



Do hospodaření státního rozpočtu výrazně promlouvají prostředky z fondů EU. Loni v prvním pololetí přišlo z rozpočtu EU ještě posledních více než dvacet miliard korun vztahujících se k programovému období let 2007 až 2013. Tyto peníze letos chybí. Česká republika naopak zrychluje čerpání evropských peněz, aby před koncem běžícího programového období v příštím roce stihla vyčerpat uspokojivou část sumy přidělené pro programové období let 2014 až 2020. S rychlejším čerpáním se pojí nutnost navyšování výdajů na spolufinancování, přičemž meziročně toto navýšení představuje bezmála 15 miliard korun, tedy takřka 30 procenta. Po očištění o vliv evropských peněz je letošní červencový schodek jen o 7,7 miliardy korun nižší než podobně očištěný výsledek za prvních sedm měsíců loňského roku.



Meziročně stát na daních a odvodech vybírá o bezmála sedm procent více než loni. Je ovšem patrný tlak citelného loňského plošného přidávání státním zaměstnancům a také tlak navyšování důchodů. Navýšení rozpočtových výdajů je za prvních sedm měsíců roku meziročně takřka dvanáctiprocentní, zatímco vláda za celý rok počítá s navýšením jen o zhruba osm procent. Navíc zatím za plánem zaostává inkaso DPH. Vláda počítá, že za letošek vybere na DPH o bezmála sedm procent více peněz než loni, avšak za období od ledna do července vybrala na této dani meziročně pouze o tři procenta více. Důvodem je zčásti horší makroekonomický výkon, než s jakým vláda počítala.



V druhé polovině je roku je třeba „tradičně“ počítat se zhoršením výsledků jednotlivých měsíčních plnění rozpočtu. Výsledné saldo by se mělo pohybovat ve schodku 35 miliard korun, a tedy „se vejde“ do rozpočtovaného schodku 40 miliard.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND