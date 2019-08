Hospodaření státu se v červenci mírně zlepšilo

Od začátku roku do konce července činilo saldo státního rozpočtu – 9,7 mld. Kč. Po hrozivém výsledku z května a narovnání v červnu tak v posledním měsíci český stát hospodařil lépe, než by odpovídalo očekávanému ročnímu deficitu, který je plánován na 40 mld. Kč. Na straně příjmů pokračuje předchozí trend bez výraznějších změn, oproti plánu tak nadále mírně zaostává výběr daní, primárně DPH a pojistného na sociální zabezpečení, což může souviset se zpomalováním české ekonomiky. Lehce zkrotit se podařilo výdaje, které byly nižší, než by odpovídalo 7 měsícům hospodaření. Svůj podíl na tom bohužel měly i kapitálové výdaje – realizovat plánované investice se tak nedaří tempem úměrným původním představám. V meziročním srovnání je červencová bilance rozpočtu horší o více než 25 mld. Kč, což je ovšem zkresleno výkyvy v čerpání prostředků z EU.



Přetrvávající ne zcela uspokojivý výběr daní, kde úměrně k 7 měsícům roku schází asi 24 mld. Kč, je prozatím kompenzován nedaňovými příjmy, primárně z EU. Tyto již byly zinkasovány tempem znatelně vyšším, než by příslušelo uplynulé části rok. Nadále tak platí, že ve zbylých měsících, kde se jejich kladný přínos bude zmenšovat, se mohou negativně projevit slabší odvody daní z příjmů fyzických i právnických osob. Nečekáme sice, že nezaměstnanost výrazně poroste, nicméně mzdová dynamika by zpomalovat měla.



Na straně výdajů je celková bilance téměř přesně v souladu s plánem. Znatelně „předplaceno“ má rozpočet v oblasti neinvestičních transferů, kdy například příspěvky rozpočtům územní úrovně byly již odvedeny v objemech, které by proporčně odpovídaly třem čtvrtinám roku. Oproti tomu kapitálové výdaje jsou pouze zhruba na 75 % plánu s tím, že nejvíce „zanedbanou“ kapitolou jsou zatím transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury.



I přes optimisticky vypadající červencový výsledek je nejisté, zda se za celý rok podaří udržet plánovaný schodek. Podle Ministerstva financí má ve druhé polovině roku na straně výdajů dojít k intenzivnějšímu čerpání prostředků alokovaných na investice a nutně bude muset dojít ke slábnutí pozitivního vlivu plateb z EU. Co se ovšem zdá být jisté, je že v oblasti daní z příjmů a příspěvků na sociální zabezpečení k výpadku dojde. I v případě, že se nenaplní černé scénáře o neřízeném brexitu, německé recesi, či eskalaci obchodních válek, se udržení plánovaného schodku může ukázat jako značně obtížné. Při materializaci některého z rizik a zpomalení ekonomické aktivity, se kterým MFČR ve své nové prognóze nepočítá, pak schodek rozpočtu nevyhnutelně naroste.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.