ČNB nemění sazby a čeká, co bude

Bankovní rada ČNB dnes na svém srpnovém zasedání rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 2 %. Ani lombardní a diskontní sazby nedoznala změn.. Od posledního zvýšení nás dělí jen 3 měsíce. Výsledek rozhodnutí není pro trh ani analytiky žádným překvapením.



Od dnešního měnověpolitického zasedání České národní banky se změna základní úrokové sazby ani nečekala. Šanci na zvýšení sazeb už ČNB banka dávno promarnila. Nyní musí sebe a trh především připravit na změnu směru vývoje úrokových sazeb a to směrem dolů. Včera se tímto směrem už vydal americký Fed, který snížil základní sazbu o čtvrt procentního bodu. A ECB ji už brzy (v září) bude následovat. Za těchto okolností si lze jen těžko představit, že by ČNB šla proti „větru“ a snažila se dohnat, co promeškala. Na dlouhodobě rovnovážnou úroveň sazeb mezi 2,5 %-3 % se ani nestihla dostat a v příštím roce zamíří podle naší prognózy stejně jako ostatní klíčové centrální banky dolů. Na konci roku 2020 čekáme repo sazbu na 1,25 %.

Nyní mírně vyšší inflace (2,7 % červenec) začne během podzimu zpomalovat a v příštím roce se podle naší prognózy sveze až pod 2 % - tedy pod střed inflačního cíle ČNB. Proto přechodně vyšší inflace nezavdává důvod ke zvyšování sazeb. Tuzemská ekonomika sice vykazuje ještě stabilní růst a nevyžaduje prozatím ani snížení sazeb, ale zhoršující se vyhlídky na růst globální a především evropské ekonomiky mohou výkonnost české ekonomiky brzy srazit dolů. Česká ekonomika není izolovaný ostrov růstu a naděje, který je schopen dlouhodobě odolat nepříznivým povětrnostním podmínkám …

Daleko zajímavější, než rozhodnutí ČNB a sazbách, bude vyznění nové prognózy a hodnocení výhledu a rizik guvernérem Jiřím Rusnokem na tiskové konference, která začne ve 14:15h.



Rada bude mít k dispozici novou prognózu, která bude navíc založena na upraveném matematickém modelu. Očekáváme, že ČNB zreviduje výhled budoucího vývoje ekonomiky směrem dolů v porovnání s minulou prognózou. Také prognóza kurzu by měla zaznamenat menší úpravy, přesto předpokládáme, že i nový model bude trvat na jejím posilování, pravděpodobně ale pomalejším. Naše prognóza naopak počítá s pozvolným oslabováním koruny v horizontu 12-18 měsíců a poklesem základní sazby ČNB v roce 2020 pod 2%.

Podle našeho očekávání nový model doporučí nechat sazby beze změny. V tomto duchu se vyjádřili i dva Radní minulý týden.

Autor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.