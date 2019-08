Bankovní rada volí trpělivost v době nejistoty (Komentář)

Podle očekávání bankovní rada ČNB dnes rozhodla ponechat své úrokové sazby beze změny. Tuzemská ekonomika v posledních měsících pozitivně překvapuje, nicméně zahraniční prostředí hraje v její neprospěch. I když se hospodářský růst nevyrovná těm nejlepším letům současného cyklu (2015 a 2017) udržuje si slušnou dynamiku v blízkosti svého růstového potenciálu. Využití kapacit v ekonomice je stále nad svým dlouhodobým průměrem a situace na trhu práce se uklidňuje jen velmi opatrně. Tlaky na růst cen tak přetrvávají, což vytahuje spotřebitelskou inflaci vysoko k horní hranici tolerančního pásma dvouprocentního inflačního cíle. To je i hlavním důvodem proč očekáváme, že prognóza a vyznění následné tiskové konference bude spíše ve směru zvyšování úrokových sazeb. Nicméně centrální banka se obává zahraničního vývoje. I nadále Evropu obchází strašák jménem brexit nebo nejistý výkon německé ekonomiky. K tomu se přidávají obchodní spory vyvolávané Spojenými státy. Na to již reagují světové centrální banky obratem kormidla, na což musí reagovat i ČNB. I když centrální banka ke zvyšování sazeb nutně nepotřebuje, aby ECB utahovala svou měnovou politiku, je těžké si představit, že by sazby zvyšovala ve chvíli, kdy ECB svou politiku uvolňuje. Na druhé straně nic nenasvědčuje tomu, že by se ČNB rozhodla pro snižování sazeb jen kvůli hrozícím rizikům podobně, jak v tuto chvíli činí americký Fed. Podobný příběh se podle nás bude opakovat až do poloviny roku 2020. Koruna bude zaostávat za očekáváním a domácí ekonomika bude i nadále odolná. Prognóza tak i nadále bude ukazovat utahování sazeb a výstupy ze zasedání budou mít jestřábí nádech, i když sazby nakonec zůstanou beze změny až do roku 2022. Rizika jsou ale stále spíše nakloněna ve směru zvyšování sazeb.