8 vět, které před šéfem rozhodně neříkejte, chcete-li povýšit!

Šéfe, chci přidat aneb, jak si o vyšší mzdu neříkejte!

V předchozím článku jsme vám radili udělat si analýzu svého dosavadního pracovního poměru a najít argumenty pro získání vyšší mzdy. Co ale naopak není vhodné, je vytahovat rodinné účty. Chcete-li svého nadřízeného žádat o vyšší mzdu, nikdy nepoužívejte svoje děti a rodinu jako štít. Argumenty typu, že děti chodí na drahé školy, a že nutně potřebujete odjet na dovolenou na Maledivy, abyste si udobřili protějšek, nikoho nezajímají a svého šéfa tím určitě neobměkčíte! Obzvlášť, pokud je to váš jediný důvod pro to, aby vám zaměstnavatel přidal.

O více peněz si řekněte v dobrém načasování

Ani nevíte, jak důležité je dobré načasování pro schůzku s nadřízeným, kde ho budete prosit, aby vám přidal víc peněz. Nejlepší doba je v čase, kdy se vám v práci něco výrazného povedlo, tím je myšleno např. dokončení důležitého projektu, získání lukrativního klienta, snížení provozních nákladů apod. Nadřízení mají většinou krátkodobou paměť a vaše neúspěchy a přešlapy jim v paměti ulpívají déle. Navíc můžete argumentovat vašimi skvělými výsledky a zvýšením objemu své práce.

S výší nové mzdy to nepřehánějte

Před žádostí o více peněz si udělejte průzkum trhu, váš požadavek na novou výši mzdy by měl stát na reálných základech. Dnes chce každý absolvent velkou výplatu, aniž by měl nějakou praxi či prokázal svoje schopnosti, ale tak to v životě nefunguje. Buďte realističtí a požádejte o navýšení o 5 až 10 % z vaší hrubé mzdy. Případně porovnejte svou mzdu s ostatními kolegy nebo s pomocí internetu, anonymně se lidé spíše svěří, jak na tom jsou s financemi. Vyzkoušejte také třeba webové stránky platy.cz nebo https://eprehledy.cz/prumerne_mzdy_podle_profese.php.

V případě odmítnutí zvýšení mzdy si vyjednejte něco jiného

Může se stát, že vám i přesto firma nevyjde vstříc. Třeba si jen v tuto chvíli nemůžu vaše zvýšení mzdy dovolit. I firmy mají své lepší a horší období, investují nebo mají neočekávané ztráty. Hned však nemusíte běžet sepisovat výpověď, zvlášť když jste v práci jinak spokojení. Vyjednejte si jiný zajímavý benefit, např. částečný home office, možnost dalšího vzdělávání, flexibilnější pracovní dobu apod.

Co vám zabouchne dveře před povýšením?

Existují věty, které se opravdu říkat nevyplatí. Mohly by vám zavřít cestu k vysněnému pracovnímu místu a přitom úplně zbytečně. Někdy je lepší držet jazyk za zuby.

1) Jsem tu delší dobu než ostatní, proto si to zasloužím.

Ač se může zdát, že máte zajímavou pracovní historii ve firmě, fakt je ten, že minulost nikoho nezajímá. Proto se neodkazujte na dobu, po kterou už vykonáváte danou práci. Snažte se spíše zapůsobit na šéfa aktuálním výkonem a výsledky.

2) Práce mě nebaví, je stereotypní a proto chci povýšit.

Žádný zaměstnavatel nechce slyšet od svého zaměstnance, že ho to ve firmě nebaví a že je práce nudná. Chybějící motivace není opravdu to, co vás v profesní kariéře vystřelí nahoru.

3) Když mi nedáte víc peněz, tak mě aspoň přesuňte na zajímavější pozici.

Vydírání ještě nikomu body nepřineslo. Jedno je však jisté, vašeho šéfa pořádně otrávíte a vězte, že o povýšení či o přidání peněz nebude ve vašem případě uvažovat ještě hodně dlouho.

4) Díky mě je firma tam kde je, domlouvám přece nejvíc zakázek.

Přístup nepostradatelného pracovníka, bez kterého by se firma za nedlouho položila a mohla to zabalit, určitě není nejlepší. Na vyšších pozicích majitelé firem neoceňují pouze výkony, důležité také je, jak daný člověk komunikuje s týmem, pomáhá a radí ostatním atd.

5) Jsem nejstarší ve firmě, tak je jasné, že povýší právě mě.

Dnes věk pracovníků nehraje žádnou roli. Je docela běžné, že lidem kolem padesáti let šéfuje někdo, komu není ani třicet. Pokud svou práci dělá dobře, na stáří nezáleží. Srovnávat se podle věku je navíc diskriminační a nepředurčuje vás to k tomu, že musíte dosáhnout povýšení.

6) Povýšení získám určitě já, ostatní na to nejsou dost zkušení.

Nehrajte si na to, že jste ve firmě nepostradatelní, každý se dá nahradit, i když si to nechcete přiznat. Navíc si tím akorát uškodíte, nechte výběr na svých nadřízených a nesnažte se na pozici protlačovat silnými řečmi o svém jedinečném umu.

7) Když jste povyšovali kolegu, tak jste mu nabídli…

Pokud se odvoláváte na ostatní, co bylo nabídnuto jim a co dostali, budete působit dětinsky a směšně. Každý zaměstnavatel vychází ze svých aktuálních možností a podmínek.

8) Nechám se povýšit, jen když dostanu služební auto a počítač

Další možnost, jak se zachovat jako vyděrač. Když už přece jen získáte vytoužený vyšší post, dejte si pozor, jaké podmínky kladete svému zaměstnavateli. Vždycky je lepší přijmout povýšení s pokorou a o další benefity a možnosti žádat až s postupem času.

A co vy? Zkoušeli jste použít některou z výše uvedených vět? A jak to dopadlo? Napište nám vaši zkušenost do komentáře.

Předchozí článek najdete pod názvem „ Řekněte si o přidání peněz chytře! 4 tipy, jak na to.

Autorka Bc. Michaela Prátová, lektor a garant rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví se základy personalistiky, který probíhá ve 21 městech po celé ČR, od roku 2009. Přečtěte si 288 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-ucetnictvi/rekvalifikacni-kurz-mzdove-ucetnictvi

Editorka: Zuzana Klímová