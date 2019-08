Evropský výrobní sektor zaostává a pokračuje v kontrakci

Evropské PMI ve výrobním sektoru dál zaostává. Dnes dopoledne byly zveřejněny čerstvé výsledky z Itálie a Španělska, kde tamní PMI za měsíc červenec dosahoval pouhých 48,5b. a 48,2b. Jedná se sice o podobný výsledek jako v červnu, dál ale zůstáváme pod hranicí 50b., což znamená, že si sektor prochází kontrakcí.

Díky čerstvým datům z těchto zemí byl zveřejněn také finální PMI pro výrobní sektor v eurozóně, který v červenci, hlavně díky Německu, klesal z již tak slabých 47,6b. na 46,5b. Kontrakce a její zhoršování tedy i v druhé polovině roku pokračuje.

Klíčovou otázkou je nyní to, kdy se zhoršování situace ve výrobním sektoru zastaví a jak (jestli vůbec) se promítne do služeb, které Evropu zatím stále docela drží. Nadějí pro lepší evropská data, a tedy i pro euro, mohou být pozitivní výsledky, které v poslední době přicházejí z USA a hlavně z Číny, jejíž stabilizaci by mohla pomoci Německu.

Euro dnes na nová čísla zatím výrazněji nereaguje a zůstává i nadále ve vleku včerejšího zasedání Fedu, které pomohlo dolaru na většině měnových párů. Aktuálně tak setrvává pod klíčovým supportem 1,11 EURUSD, což mu z technického hlediska spíše škodí a otevírá prostor k další postupné korekci. EURUSD po včerejším výplachu zůstává pod důležitým supportem. Zdroj: xStation5