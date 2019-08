Britský finanční regulátor nebude regulovat BTC ani ETH

Britský finanční regulační úřad (FCA) nebude podle nejnovějšího stanoviska ve svém nedávno vydaném manuálu regulovat Bitcoin ani Ethereum.

Konečné nařízení o zásadách týkajících se používání kryptoměn ze strany úřadu spatřilo světlo světa během včerejšího dne. V dokumentu nazvaném "PS19/22: Guidance on Cryptoassets" najdete aktualizovanou verzi manuálu, jenž byl původně vydán už v lednu tohoto roku.

Bitcoin nespadá pod pravomoc úřadu

Úřad FCA v dokumentu označuje dvě největší kryptoměny, BTC a ETH, za tzv. výměnné tokeny, tedy jako typ digitálních aktiv, který je obvykle decentralizován a primárně používán jako prostředek směny.

Jako takové ovšem nespadají pod pravomoce finančního regulačního úřadu Spojeného království. Úřad dále uvedl, že bude regulovat spíše bezpečnostní tokeny, které tvoří digitální aktiva se zvláštními specifiky a přináší práva a povinnosti jiných zvláštně ošetřených investic a transakčních operací. Například klasické akcie nebo dluhopisy.

FCA dále dodává, že mohou regulovat všechny tokeny, které se nějakým způsobem přiblíží k podstatě virtuální měny, tak jak ji vnímá samotný úřad.

Zakáží v Británii kryptoměnové futures?

Ještě na začátku tohoto měsíce média uvedla, že právě úřad FCA zvažuje potenciální zákaz prodeje kryptoměnových derivátů a investičních nástrojů, jako jsou například futures. Nová vlna regulací by se přitom mohla týkat i některých stablecoinů. Dobrou zprávou tedy zůstává alespoň to, že dvě nejrozšířenější kryptoměny by z podobných operací měly být na území Velké Británie vyloučeny. Tedy alespoň prozatím.