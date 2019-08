U hypoték další snížení cen nečekáme

Minimální úrokové sazby hypoték se pohybovaly v červenci pod 2,65 %. Sazby mírně klesají už šestý měsíc v řadě, což překvapuje nejednoho odborníka ve finančním sektoru. Další zlevňování hypoték očekává na trhu ale jen málokdo. Naopak se nabízí otázka, zda současného stavu nevyužít pro refinancování nebo novou hypotéku.

„Sazby z mého pohledu překvapivě klesají už několik měsíců. To samo o sobě není nic zvláštního, ale v lednu, kdy byla průměrná úroková sazba lehounce přes 3 %, jsem očekával, že to tak víceméně zůstane,“ uvedl David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance. Podle něj jsou sazby z dlouhodobého hlediska na velmi slušné úrovni a vyplatí se tak úvahy o refinancování nebo nových hypotékách. „Samozřejmě před třemi roky byly hypotéky znatelně levnější, ale to byl extrém,“ uvedl Eim.

Vyplatí se rozhodovat jen podle úrokové sazby?

Podle Davida Eima je aktuální úroková sazba jen jedním z parametrů, podle kterého by se lidé měli rozhodnout, zda si vezmou hypotéku či nikoliv. „Pokud si plánuji zajistit vlastní bydlení, pak otázku, zda jsou právě nyní sazby na 2% nebo 3% úrovni neřeším, protože hypotéku si beru na 30 let. Pro většinu lidí je typická fixace 5 let a po té době budou mít nové podmínky a nikdo dnes netuší, jaké budou. To se za životnost hypotéky stane ještě několikrát,“ říká Eim.

Aktuální sazby jsou pro refinancování příznivé

Aktuální situace je ale dobrou příležitostí na refinancování. Aktuální minimální sazba standardně nabízená bankami ve výši 2,62 procent je podle Eima velice slušná. Do budoucna místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance neočekává na trhu velké extrémy. Rezervovat si ale aktuální výhodnou úrokovou sazbu na delší časový horizont dopředu, jako jsou například dva roky, podle něj velký smysl nemá.

„Je to trochu, jako když se zlevní máslo. Ti co ho nakoupí ve velkém, možná něco ušetří, ale budou ho potom jíst dvakrát častěji. Do mrazáku se jim nevejdou jiné věci a když vypadne elektřina, všechno se jim zkazí. Prostě vždy je to sázka na něco. Vzhledem k tomu, že u hypoték nečekám, že v této oblasti přijdou nějaké zásadní výkyvy, nechal bych prostě věci víceméně plynout a hypotéku si bral až v situaci, kdy ji potřebuji na konkrétní investici,“ dodal Eim.