Komerční banka: Mírné zklamání na provozní úrovni, čistý zisk nad odhady

Komerční banka reportovala za druhý kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 4 036 mil. Kč, mírně nad konsensem trhu (3 857 mil. Kč). Nicméně pozitivní překvapení pramení především z opětovného rozpouštění opravných položek. Na provozní úrovni jsou výsledky mírně slabší oproti konsensu. Růst úrokových výnosů mírně zpomalil oproti předchozímu kvartálu a dosáhl 7 % r/r, což je kombinace 3% růstu úvěrového portfolia a meziročně mírně vyšší čisté úrokové marže (2,15 % oproti 2,12 % ve 2Q18). Výnosy z poplatků zastavily dosavadní pokles, když klesající transakční poplatky byly kompenzovány vyššími poplatky z prodeje produktů třetích stran a poplatky za speciální finanční služby. Reportované provozní náklady jsou meziročně bez výraznější změny, po očištění o jednorázové vlivy ve 2Q18 by pak rostly o 3 %. Růst mezd je stále kompenzován klesajícím počtem zaměstnanců. Vyšší ostatní náklady pak pramení především z investic do digitalizace. Podíl nesplácených úvěrů dále klesl na 2,3 % (2,5 % v 1Q19) a rozpouštění opravných položek bylo opět vyšší než jejich tvorba, a to jak u domácností, tak u korporátních klientů.



Za celý tento rok management očekává růst úvěrového portfolia nižším až středním jednociferným tempem a rychlejší růst vkladů oproti úvěrům. Celkové výnosy by měly být meziročně mírně vyšší, růst nákladů by měl být na úrovni inflace a rizikové náklady by měly zůstat nízké, s možností vyššího rozpouštění opravných položek, než je jejich tvorba.



Celkově jsou pro nás výsledky i přes lepší čistý zisk mírným zklamáním. Důvodem je především zpomalení růstu úrokových výnosů a relativně opatrné komentáře managementu k vývoji úrokových marží ve druhé polovině roku. Naopak pozitivní je kontrola nákladů a pokračující rozpouštění opravných položek.