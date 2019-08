Dva měsíce na čerpacích stanicích

Ceny pohonných hmot mírně zlevňují. Průměrná cena nafty již klesla pod 32 korun za litr. Benzín je v průměru o 90 haléřů za litr dražší. Vývoj cen na čerpacích stanicích dělá řidičům radost. Přesně před dvěma měsíci na začátku června stál litr nafty v průměru o 73 haléřů více než nyní. Litr benzínu od té doby zlevnil dokonce o 77 haléřů.



Ceny pohonných hmot v České republice klesají, přestože cena ropy v posledních dvou měsících spíše rostla. Na začátku června se cena barelu ropy Brent pohybovala kolem 60 dolarů. O dva měsíce později se cena zvýšila o 4 dolary. Na konci června a v průběhu července se přitom ceny ropy Brent pohybovaly i kolem 67 dolarů za barel.



V průběhu června a července docházelo k významným pohybům kurzu mezi dolarem a korunou. Na začátku června stál jeden dolar 23,15 koruny. V průběhu června koruna výrazně posilovala a na konci měsíce šlo pořídit jeden dolar již jen za 22,36 koruny. V červenci však česká měna začala oslabovat. Momentálně lze jeden dolar koupit za 23,01 koruny. Vývoj kurzu koruny vůči dolaru v průběhu července by měl přispívat ke zdražování pohonných hmot. To se však neděje a ceny na čerpacích stanicích spíše mírně klesají.



Vývoj cen pohonných hmot v České republice byl v posledních dvou měsících do určité míry odpoutaný od vývoje na trhu s ropou a na měnovém trhu. To bylo zapříčiněno snižováním marží pumpařů, kteří využili situace kolem dovozu znečištěné ropy z Ruska. Problémy s dodávkami ropy do naší země se však již podařily vyřešit. Pod vlivem konkurence dochází ke snižování marží a koncových cen na čerpacích stanicích. V průběhu srpna se však situace pravděpodobně otočí a pohonné hmoty přestanou zlevňovat.