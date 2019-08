Most v Petrově (Šumperk, Olomoucký) unesl 500 tun a nespadl. Pokus vědci ukončili. (video)

Přes 100 let starý most v Petrově nad Desnou měl jít ve středu kontrolovaně k zemi. Měl, ale nešel. Most je určený k demolici a vědci si na něm chtěli vyzkoušet, kolik toho unese. Postupně na něj naložili téměř 500 tun - když závaží odpoledne došla, pokus ukončili.

Google mapa mostu.