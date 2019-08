Koruna před zasedáním ČNB pod tlakem

Jestřábí Fed , který nevidí včerejší snížení úroků o 25 bps jako začátek cyklu měnové politiky, zanechal své stopy i na eurodolaru, jenž včera večer sesunul o figuru níže a přiblížil na dostřel hranici 1,10. Pokud se radikálně snížila možnost, že by se začal utahovat úrokový diferenciál mezi USA a eurozónou, tak eurodolar zůstane i nadále hluboko pod hodnotami, které by implikovaly dlouhodobé rovnovážné úrovně. Samozřejmě, že včerejší rozhodnutí Fedu se nebude líbit americkému prezidentu Trumpovi, který bude nejen Fedu, ale i dolaru verbálně hrozit. Od slov by teoreticky mohlo dojít i k činům, neb politika dolaru je v kompetenci ministerstva financí. Nicméně možnost americké intervence proti dolaru považujeme za krajně nepravděpodobnou (byť se o ní může spekulovat). Koruna v průběhu včerejšího obchodování ztrácela a večer po Fedu dokonce prolomila hranici 25,70 EUR/CZK . Dnes bude nepochybně vyhlížet výsledek zasedání bankovní rady, která bude rozhodovat o úrokových sazbách, zveřejní novou prognózu a především dá trhům vodítko, jak to v tuto chvíli sama vidí se sazbami do budoucna. Zda setrvá u jednoznačného potvrzení stability, nebo začne lavírovat s možností poklesu sazeb s ohledem na politiku ECB. Předpokládáme však, že ČNB nemá důvod podporovat již tak vyhrocená očekávání trhů a zůstane u deklarace stabilních sazeb. Ještě před zasedáním bankovní rady trhy čeká zřejmě další negativní výsledek indexu nákupních manažerů v průmyslu . Ten už více než rok signalizuje prudké zpomalování našeho největšího odvětví, a tím vlastně i celé ekonomiky