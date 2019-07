Wall Street po Fedu zamířila dolů, AMD po výsledcích -10 %

Americké akciové indexy zakončily dnešní seanci v záporných hodnotách, když oslabily přibližně o procento. Index S&P 500 ztratil 1,1 % na hladinu 2980 bodů, a to v reakci na sledované zasedání Fedu. Ten dle očekávání snížil sazby o 25 bodů, když Jerome Powell v následném komentáři uvedl, že další snižování sazeb není samozřejmostí a nejedná se o začátek žádného nového trendu. Zisky pak naopak zaznamenal dolar, který vůči euru zpevnil o 0,8 % na hladinu 1,106 EUR/USD.

Největší ztrátu z celého indexu S&P 500 zaznamenaly akcie AMD. Ty propadly o 10,1 % poté, co firma vykázala výsledky pod očekáváním analytiků. Jedná se zejména o výhled na letošní rok, a to kvůli nižším objednávkám na čipy do herních konzolí. Výsledky stáhly dolů i další společnosti ze sektoru, když Micron odepsal 5,4 %, Nvidia 3,8 % a například Intel 2,2 %. Ve včerejším poklesu, kdy akcie ztratily nejvíce od roku 2017, pokračoval výrobce sportovního vybavení Under Armour. Ten odepsal dalších 4,2 %, když obavy vzbuzuje především vývoj prodejů v severní Americe.

Dařilo se naopak Applu, který posílil o 2 %. Společnost vykázala zejména výborné prodeje příslušenství, jako jsou hodinky nebo sluchátka, které dokázaly vykompenzovat pokles prodejů iPhonů. Ty tvoří poprvé od roku 2012 méně než polovinu celkových tržeb.

Index Dow Jones oslabil o 1,23 %, S&P 500 o 1,09 % a Nasdaq o 1,19 %.