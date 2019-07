Čeká bitcoin na rozhodnutí FEDu?

Už za hodinu dojde k poměrně důležitému rozhodnutí o slibech a důvěryhodnosti FEDu, který sliboval, že v roce 2019 několikrát zvedne úrokové sazby. Může to mít souvislost s bitcoinem, který aktuálně stagnuje s nízkou likviditou? Mají velryby nyní kapitál v amerických indexech a čekají na rozhodnutí?

Prevence nebo viditelná pohroma?

FED poprvé od finanční krize snižuje své úrokové sazby. Špitá se o snížení o 25 bazických bodů, ačkoliv FED minulý rok sliboval postupné zvyšování sazeb. Podle médií se jedná o prevenci kvůli obchodním sporům s Čínou a slabšímu inflačnímu očekávání. A dokonce se mluví ještě o dalším snížení sazeb pravděpodobně v září. Je otázkou, zda se úrokové sazby ještě vůbec někdy budou moc zvednout. Zvyšováním sazeb očekáváme oslabení dolaru.

Americké ekonomika je stále v realtivně dobré kondici

Za posledních sto let jsou Spojené státy brány jako vítěz a jejich ekonomika nezažila silné válečné devastace. Z každé finanční krize vzešly nové možnosti a zlepšení fungování finančního systému. Když opomenu velikost státního dluhu, tak americká ekonomika je daleko silnější a soudržnější, než třeba ekonomika států EU.

Zvedání sazeb a kvantitativní uvolňování oddaluje domino efekt

Recese a expenze jsou přeci jenom jen ekonomické cykly a poslední finanční krize přišla roku 2008. Jít do recese s tak nízkými sazbami kombinovanými s kvantitativními uvolňováním si říká o solidní potrestání. Centrální bankéři se dostávají do pasti s trhem, protože spekulanti jim nedovolí již sazby zvyšovat. Nyní je to už o tom, na čí hlavu padne další finanční krize a jak dlouho se bude dařit hlavním ekonomikám oddálit pád.

A co na to bitcoin?

Aby se z bitcoinu opravdu stalo digitální zlato, je potřeba adopce. Adopce zase vyžaduje čas a právě centrální bankéři, kteří oddalují další finanční krizi, dávají nevědomky bitcoinu čas na to, aby se dostal do povědomí veřejnosti. Za tři roky může být bitcoin opravdu globální a velmi silný kapitalizačně. Pokud již bude zařazen oficiálně do fondů, bude již pravděpodobně brán jako alternativa v době krize.

Chtějí nám whales ukázat korelaci bitcoinu na americký FED?

Připravil jsem malou ukázku chování Bitcoinu a americké indexu S&P 500 od roku 2017. Srovnání je na denním grafu, abychom viděli základní cykly na obou instrumentech.

Na aktuálním grafu zatím nemůžeme jednoznačně říci, že vidíme nějakou zajímavou souvislost, nebo že by bitcoin šel proti S&P 500 indexu. Naopak se zdá, že bitcoin se pohybuje poměrně podobně jako S&P 500, což by mohlo zatím poukazovat na to, že bitcoin se chová podle všeobecného pozitivního investorského sentimentu.

Pokud FED zvedne sazby a naznačí zvedání sazeb i v září, budou americké indexy na koni a pravděpodobně můžeme očekávat i růst bitcoinu dle pozitivního sentimetu. Je pravděpodobné, že velryby vysály z trhu likviditu a soustředí se na FOMC. Následně přelijou zpět kapitál do kryptoměn. Ovšem nad touto tezí můžeme jen spekulovat.