Naděje dožití v okresech a správních obvodech Libereckého kraje

Muži narození v letech 2014 až 2018 v okrese Jablonec nad Nisou by se mohli dožít 76,37 let, tj. 18. nejvyšší hodnota mezi 77 okresy České republiky. Prvenství v žebříčku se 77,87 lety patří Hlavnímu městu Praze, poslední příčka se 73,06 lety okresu Most. V případě žen byla nejvyšší naděje dožití mezi územními celky Libereckého kraje vykázána v okrese Semily, a to 82,07 let. Tato hodnota jej zařadila na 22. pozici meziokresního žebříčku. V čele se umístil okres Třebíč, ve kterém byla naděje dožití žen 83,21 let, na poslední příčce pak okres Most se 78,70 lety.

Postavení zbývajících okresů Libereckého kraje je v případě mužů následující – se 76,29 lety se na 23. místě umístil okres Semily, se 75,70 lety na 40. pozici okres Liberec. Nejhorší postavení má se 74,14 lety okres Česká Lípa (69. příčka). V případě žen okresu Jablonec nad Nisou s nadějí dožití 81,81 let přísluší 36. příčka, okresu Liberec 44. pozice (81,64 let) a okresu Česká Lípa 61. pozice (80,85 let).

Muži, kteří v letech 2014 až 2018 dosáhli věku 65 let, mají před sebou nejvíce let v okrese Semily (16,43 let a 11. nejvyšší hodnota mezi okresy České republiky), očekávaná délka života stejně starých žen nabývá nejvyšší hodnoty v okrese Jablonec nad Nisou (19,81 let a 23. pozice). Naopak regionem s nejnižší nadějí dožití 65letých mužů i žen zůstává také z tohoto pohledu okres Česká Lípa (15,03 let a 69. pozice v prvním případě, 18,75 let a 65. pozice v druhém případě).

Mezi 77 okresy České republiky mají před sebou nejvíce let 65letí muži z Hradce Králové (17,15 let) a ženy z okresu Třebíč (20,66 let). Na opačném konci žebříčku je v případě mužů okres Most se 14,21 lety, v případě žen okres Teplice se 17,82 lety.

Z hlediska správních obvodů obcí s rozšířenou působností byla v rámci Libereckého kraje zjištěna nejvyšší naděje dožití při narození u mužů ve SO ORP Jablonec nad Nisou (77,49 let) a mezi 206 správními obvody se s touto hodnotou umístil na 13. pozici. U žen to bylo ve SO ORP Železný Brod (82,87 let, 18. pozice). Naopak nejméně let by se mohli dožít muži ve SO ORP Tanvald (73,98 let, 184. pozice) a ženy ve SO ORP Frýdlant (79,84 let, 189. pozice).

V případě mužů, kteří v letech 2014 až 2018 oslavili 65. narozeniny, vykázal nejvyšší naději dožití SO ORP Jilemnice (16,96 let a 9. pozice žebříčku), u žen v tomto věku to byl SO ORP Železný Brod (20,39 let, 13. pozice). Naopak nejnižší naděje dožití se u obou pohlaví ve věku 65 let předpokládá v obvodu Frýdlant (14,91 let a 183. pozice v případě mužů, 17,82 let a 199. pozice v případě žen).

