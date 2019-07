Má akcie čínského giganta to nejhorší za sebou?

Investor Leo Sun se na stránkách Fool.com ptá, kde bude za deset let čínská internetová společnost JD.com. Jde o obrovského retailového hráče, který ale během posledních dvou let čelil zpomalujícímu tempu růstu tržeb, rostoucím nákladům, údajným skandálům ředitele a k tomu se přidávají obchodní tenze mezi USA a Čínou. Sun ovšem tvrdí, že poslední čtvrtletí přineslo do výsledků stabilizaci a spolu s nízkou valuací (0,7násobek letošních očekávaných tržeb) a korekcí akcie (30 % za poslední dva roky) činí titul zajímavý.



JD na rozdíl od Alibaby vlastní prodávané zboží a provozuje vlastní logistickou síť a sklady. Sun se proto domnívá, že JD je sice kapitálově intenzivnější, ale zase nečelí riziku spojenému s podvody a nezodpovědnými prodejci. Marže JD jsou nižší než u Alibaby, což firma hodlá napravit automatizací logistických služeb, roboty, drony a autonomními doručovacími vozíky. Takhle nějak by mohly vypadat:



Zdroj: JD.COM





JD se také orientuje na nové aktivity, generuje příjmy z reklamy, služeb a investic v zahraničí. Proti příliš růžovějící investiční tezi stojí asi hlavně ostrý konkurenční boj, i když Sun považuje za velký přínos to, že mezi hlavní investory JD patří Tencent a Walmart. Sun téměř povinně zmiňuje, že čínská ekonomika by měla dál slušně růst. S tím, že podle The Economic Intelligence Unit by měla v roce 2030 tamní střední třída tvořit asi 35 % populace, zatímco v roce 2015 to bylo jen asi 10 %.Pravidelnější čtenáři mých příspěvků si možná všimli, že u podobných povídkových akcií někdy poukazuji na to, jak velkou (či spíše malou) část současné kapitalizace pokrývá současná schopnost generovat hotovost. Je přitom jasné, že ceny akcií podobných společností stojí a padají s vizemi hezké budoucnosti. Na tom není nic špatného, někdy je ale přece jen dobré mít alespoň hrubou představu, jak moc na nich stojí.JD má nyní kapitalizaci ve výši 45,6 miliard dolarů . Volný tok hotovosti je hodně rozházený, za poslední rok firma vydělala po investicích 6,6 miliard renminbi, tedy necelou miliardu dolarů . Kdyby tuto částku vydělávala neustále, současná hodnota tohoto toku hotovosti by podle jednoduché kalkulace dosáhla asi 9 miliard dolarů . Tedy zhruba pětiny současné kapitalizace. Na její plné ospravedlnění by tato částka musela například po dobu šesti let růst o 30 % a pak by růst klesl na 3,5 % - viz následující graf. Do deseti let by tak JD musel po investicích vydělávat více než 6 miliard dolarů Takový scénář se s ohledem na historický vývoj tržeb a provozního toku hotovosti nezdá být vůbec přemrštěný – jejich růsty dosáhly za posledních pět let více než 40 %. Jenže investice rostly za stejné období o 75 % - viz následující tabulka.Zdroj: MorningstarPodotýkám, že JD patří mezi zřejmě poměrně úzkou skupinu firem, u kterých má Morningstar cílovou cenu nastavenu nad cenu tržní. Konkrétně na 36 dolarů s tím, že firmě se líbily poslední čtvrtletní výsledky JD. Za hlavní rizika považuje vztahy mezi USA a Čínou a „měnící se povahu trhu v Číně“. I management hovoří o silné konkurenci a potřeby vyšších investic . Což s ohledem na výše uvedené není zrovna povzbudivé. Za silné stránky JD považuje Morningstar to, že dokázala provést revoluci na trhu, nabízí „autentické produkty“ za konkurenční ceny a s velmi rychlou dopravou.