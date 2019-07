Zajistí tzv. emergentní systém dostatek léků v lékárnách? | Pro a proti (Video)

V lékárnách v posledních měsících chybějí některé těžko nahraditelné léky. Kdo za to nese vinu? A pomohlo by, kdyby ministerstvo zdravotnictví zavedlo tzv. emergentní systém, který by zavázal výrobce k dodání chybějících léků do dvou dnů? Moderátorka Veronika Sedláčková o tom diskutuje s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) a s prezidentem České lékárnické komory Lubomírem Chudobou.

