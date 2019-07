FT: Začne ECB nakupovat akcie? Nebo Němci utrácet své přebytky?

Evropská ekonomika je opět v problémech, podle FTAlphaville to už platí i o německém výrobním sektoru, který je v Evropě „jako jeden z mála globálně vysoce konkurenceschopný“. Jelikož „zoufalé časy volají po zoufalých řešeních“, hlavní investiční ředitel společnosti Blackrock Rich Reider navrhuje, aby Evropská centrální banka začala nakupovat akcie. Podle něj je třeba stimulovat růst a snížit náklad kapitálu. FTAlphaville poukazuje na to, že proti takovému pohledu existuje řada argumentů a před několika dny je shrnula ekonomka Merryn Somersetová.



Podle jejího názoru by nákupy akcií ze strany ECB vedly zejména k pokřivení cen na trhu. K tomu podle ní již došlo na dluhopisových trzích, kde se ECB už dlouhou dobu pohybuje. FTAlphaville si všímá, že dobrým příkladem může být v této souvislosti Bank of Japan, která jako jediná významná centrální banka akcie skutečně nakupuje. Začala v roce 2009 a nákupy provádí přes ETF. Nyní vlastní 4,7 % celého trhu a odhaduje se, že se do roku 2020 stane největším akcionářem na japonském trhu.



Dochází ale na japonských akciích skutečně k nějakým negativním efektům? Tedy například k prudkému růstu valuací, poklesu dividendových výnosů či nesmyslnému růstu odměn vedení společností založených na posilování cen akcií? FTAlphaville poukazuje na studii bývalého člena vedení BoJ Sayuriho Shiraie, který tvrdí, že valuace ve skutečnosti klesly a riziková prémie japonských akcií v letech 2010–2018 vzrostla. Jedno z možných vysvětlení se může odvíjet od velmi nízkých sazeb, které samy o sobě zvyšují valuace a nákupy ze strany BoJ tak již tento efekt neměly.FTAlphaville ale zpochybňuje i argument o poklesu nákladu kapitálu a jeho pozitivním vlivu na evropskou ekonomiku. V Evropě totiž není pravděpodobné, že by si firmy houfně chodily na akciový trh pro nový kapitál. V prostředí nízkých sazeb je pro ně atraktivnější dluhopisový trh a akcie by vydávaly jen ztrátové firmy v problémech. Jenže u nich by se efekt poklesu nákladu kapitálu zase moc neprojevoval. K tomu podle FTAlphaville platí, že firmy by stejně investovaly jen v případě sílící poptávky po jejich produktech. Inflace se ovšem v Evropě drží stále velmi nízko a to naznačuje, že slabá je i spotřebitelská poptávka.„Celkově je ovšem těžké tvrdit, že kdyby ECB začala nakupovat akcie , nic by se nezměnilo. Určitě by se o tom totiž hodně hovořilo. Zda by se dostavil nějaký reálný efekt, je však otázkou,“ píše FTAlphaville. A dodává, že alternativou k „takovému šílenému nápadu“ by byla změna ekonomické politiky Německa. To by totiž mohlo „začít utrácet část svých obrovských přebytků běžného účtu“. Jenže to jsou podle FTAlphaville pouhé fantazie i přesto, že taková možnost se z čistě ekonomického hlediska vyloženě nabízí.Zdroj: FTAlphaville