Okénko trhu: Dnes ve večerních hodinách se dozvíme výsledek zasedání americké centrální banky

Ekonomika eurozóny ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla dle očekávání týmu RBI o 1,1 %, což ovšem pro trh bylo pozitivním překvapením. Meziroční růst oproti minulému kvartálu zpomalil o jednu desetinku a je tak nejnižší za posledních zhruba pět let. Mezikvartálně rostlo HDP tempem 0,2 %. Ke zpomalení došlo hlavně ve významných ekonomikách, jako je Francie, Rakousko či Belgie, v Itálii růst stagnoval. Největší podíl na zpomalení mělo mimo globálních sporů (především mezi USA a Čínou) výrazné zpomalení výrobního sektoru v Německu. Pro celý rok 2019 očekáváme, že eurozóna poroste tempem 1,1 %, v příštím roce by se měla dočkat mírnějšího zpomalení na 1,0 %.

Také inflace a nezaměstnanost v eurozóně výrazněji nepřekvapila. Červencová nezaměstnanost skončila na 7,5 % a je tedy v porovnání s červnem o desetinku nižší, jelikož červnová nezaměstnanost byla dnes revidována z původních 7,5 % na 7,6 %.

Po včerejším výrazném zpomalení německé inflace (z 1,5 % na 1,1 %) došlo v červenci k významnějšímu zpomalení také inflace v eurozóně z 1,3 % na 1,1 %. Stejným směrem se vydala také jádrová složka, která z červnových 1,1 % klesla pod jedno procento na hodnotu 0,9 %. Inflace se tak i nadále pohybuje hluboko pod úrovní dvou procent, ke které se ECB snaží již delší dobu neúspěšně přiblížit.

Zpomalení inflace i ekonomického růstu bude ECB považovat za další signál, že je nutné ekonomiku eurozóny podpořit. Očekáváme, že se Evropská centrální banka uchýlí k snížení sazeb již na zářijovém zasedání Evropské centrální banky. Trh v současné chvíli počítá se snížením depozitní sazby o deset bazických bodů, my očekáváme razantnější zásah a to o dvacet bazických bodů. V nedávném rozhovoru se nechal M. Draghi slyšet, že jsou ochotni použít veškerých dostupných prostředků k tomu, aby dostali inflaci k dvouprocentnímu cíli. Proto se očekává, že na podzim bude ohlášeno další kolo kvantitativního uvolňování, které by spolu s očekávaným snížením sazeb mělo ekonomice dodat potřebnou podporu.

Na euro sada evropských dat výraznější dopad neměla. Od včerejška se pohybuje zhruba okolo hodnoty EUR/USD 1,114, na které se nachází i nyní. Také česká koruna je poslední dva dny pozoruhodně stabilní. Od včerejšího rána se prakticky neodlepila od hranice EUR/CZK 25,66.

Dnes ve večerních hodinách se dozvíme výsledek zasedání americké centrální banky. Podle našeho očekávání by mělo dojít ke snížení amerických sazeb o 25 bazických bodů a to navzdory tomu, že tamní ekonomika i nadále vykazuje solidní výsledky. Za největší riziko pro její další růst považuje Fed především politické neshody mezi USA a Čínou. Jednání, která v minulých dnech probíhala, prozatím nepřinesla žádný významný výsledek, proto napětí i nadále přetrvávají.



Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.