Výsledky US společností: včera Apple, Coherent, ConocoPhillips, Gilead a Procter & Gamble

Apple: Tržby opět porostou, prodeje v Číně se stabilizují

Společnost reportovala za tři měsíce od dubna do června (fiskální 3Q) čistý zisk na akcii ve výši 2,18 USD, mírně nad tržními odhady (2,10 USD). Po meziročním poklesu v posledních dvou čtvrtletích se celkové tržby vrátily k růstu o 1 % na 53,8 mld. USD, také mírně nad odhady (53,4 mld. USD). V právě probíhajícím kvartálu pak management počítá s tržbami v rozmezí 61 – 64 mld. USD (oček. 61 mld. USD). Prodeje v Číně výrazně zpomalily svůj předchozí propad a poklesly „jen“ o 4 % r/r. Tržby z prodeje telefonů propadly o 13 % r/r, nicméně byly kompenzovány růstem tržeb u ostatních produktů, především služeb a nositelných zařízení. Prodeje iPhonů pak generovaly poprvé od roku 2012 méně než 50 % celkových tržeb. Akcie společnosti reagovaly v poobchodní fázi růstem o více jak 4 %.

Coherent: Zisk v souladu s odhady, výhled slabší

Coherent reportoval za 3Q FY2019 tržby ve výši 339,2 mil. USD (-30 % r/r), pod odhadem trhu 348,6 mil. USD, a upravený zisk na akcii 1,33 USD, přesně v souladu s odhadem trhu. Management očekává za současný kvartál tržby 320 – 340 mil. USD, zatímco trh čekal tržby cca 376 mil. USD. Plánovaná hrubá marže 36 – 39 % je v souladu s odhadem trhu 36,7 %. Management oznámil dva projekty na dosažení úspor ve firmě, které by měly přinést roční úspory 24 mil. USD.



ConocoPhillips: Č. zisk mírně pod odhady, zvýšený odkup vlastních akcií

Těžař ConocoPhillips (2,27 %, 59,51 USD) oznámil za 2Q19 EPS 1,01 USD, mírně pod očekáváním 1,04 USD. OCF je 3,42 mld. USD, nad očekáváním 3,07 mld. USD. Celková denní těžba za kvartál předpovědi překonala (1 332 mil. barelů denně, oček. 1 265 mil.). Odhad průměrné denní těžby na celý rok je 1 310 – 1 340 mil. (oček. 1 333 mil.). Vedení společnosti zvýšilo výkup vlastních akcií na 3,5 mld. USD z 3,0 mld. USD. Očekávané celoroční CAPEX se mírně zvedly na 6,3 mld. USD z předchozích 6,1 mld. USD.



Gilead: Výsledky za 2Q nad odhady a zvýšen výhled

Gilead včera po zavření US trhu představil svá čísla za 2Q19. Tržby dosáhly 5,69 (+0,7 % r/r) vs. oček. 5,5 mld. USD a čistý zisk na akcii byl 1,8 vs. oček. 1,7 USD. Společnosti se daří uvedení léku Biktarvy (léčba HIV-1) s tržbami 1,1 mld. USD, který nahrazuje ústup původních bestsellerů na žloutenku typu C. Vzhledem k dosavadním výsledkům Gilead zvýšil výhled na tržby ve výši 21,6 - 22,1 vs. předešlých 21,3 - 21,8 mld. USD (oček. trhu je 22,06 mld. USD). Management rovněž oznámil dividendu na příští čtvrtletí ve výši 0,63 USD na akcii, což je dle očekávání. Lepší než očekávané výsledky kvůli lepším tržbám a zvýšený výhled hodnotíme pozitivně.

Procter & Gamble: Kvartální výsledky nad odhady

EPS společnosti Procter & Gamble (3,8 %, 120,41 USD) za 4Q19 pokořilo projekce a je 1,1 USD (oček. 1,05 USD, rozmezí 1,02-1,1 USD). Také tržby jsou nad odhady, dosáhly 17,09 mld. USD (oček. 16,86 mld. USD). Na lepším výsledku se podílely jak větší objemy, tak vyšší ceny.

EPS by v následujícím roce mělo být v rozmezí 4,7-4,93 USD. Tzn., že střední hodnota je nad konsensem 4,75 USD. Tržby by podle odhadů managementu měly v příštím roce (2020) vzrůst o 3 až 4 %, zatímco tržní očekávání jsou o něco níže na 2,82 %. V příštím roce hodlá společnost vykoupit vlastní akcie v objemu 6-8 mld. USD a vyplatit celkovou dividendu 7,5 mld. USD.