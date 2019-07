Chystá se Čína přehodnotit svůj zákrok proti kryptoměnám?

30.07.2019 / Crypto Kingdom

Všichni naši čtenáři určitě dobře ví, že Čína už v září roku 2017 zakázala směnu kryptoměn a zároveň i jejich prvotní nabídky ICO. Všechno ale napovídá tomu, že po téměř dvou letech by pekingské úřady pomalu mohly svou striktní politiku přehodnotit.

Čínská komerční banka vzdělává veřejnost o Bitcoinu?

Zatím se sice oficiálně nic nezměnilo, The Bank of China (čtvrtá největší komerční banka v miliardové zemi) ale nedávno vypustila do světa infografiku, která široké veřejnosti vysvětluje filozofii a způsob používání Bitcoinu. Grafika pochopitelně zmiňuje i různá nebezpečí a rizika spojená s používáním Bitcoinu, ale její celkový tón je vesměs čistě pozitivní. Zmiňuje se rovněž o možnosti převádět peníze mezi různými státy po celém světě. Mimo jiné je zde zmíněn i kontroverzní chystaný projekt Facebooku, virtuální token Libra.

Internetový gigant Alibaba je připraven vyvinout vlastní token

Pokud by se nehostinná situace v Číně změnila, řada lokálních firem to očividně přijme s otevřenou náručí. Podle japonského média Next Money se čínské společnosti jako Alibaba nebo Tencent už vyjádřili, že pokud jim něco podobného bude v budoucnu umožněno, jsou ihned připraveni pustit se do vývoje svých vlastních tokenů. Pokud jde zejména o Alibabu, jedná se o jedno z nejrychleji se vyvíjejících internetových tržišť a v Číně mají v mnoha ohledech monopol. Vznik vlastního tokenu by tak mohl být opravdu dost převratnou záležitostí.

Co v Číně chystají?

Média rovněž informují o tom, že Čína už možná uvažuje o povolení vzniku tokenů pod státním dozorem, jiné zdroje tvrdí, že něco podobného dokonce už může i probíhat. CEO společnosti Huawei, Ren Zhengfei, se nedávno dokonce veřejně vyjádřil ve smyslu, že by se nedivil tomu, kdyby Čína nepřímo atakovalo snahy Facebooku a přišla s vlastním protějškem jejich Libry. To už je ale nejspíš opravdu jen čistá konspirace. Jsme zvědavi, zda Čína opravdu povolí a prostředí pro kryptoměny se tady změní. Co myslíte vy?