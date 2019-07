USA by nedokázaly zastavit Bitcoin

Včera se konalo dlouho očekávané zasedání bankovního výboru senátu Spojených států, na kterém se jednalo o regulaci kryptoměn a blockchainové technologie. Toto slyšení navazuje na nechvalně proslulé jednání z půlky července, na kterém se jednalo o regulační překážky okolo facebookového projektu Libra.

Američtí zákonodárci si uvědomili, že nemohou kryptoměny potlačit

Během tohoto slyšení pronesl předseda bankovního senátního výboru Mike Crapo své přesvědčení o tom, že vláda Spojených států by nikdy nemohla být úspěšná ve snaze zakázat nebo potlačit filozofii Bitcoinu.

„Pokud by se Spojené státy rozhodly, a já rozhodně neříkám, že by měly, že v naší zemi kryptoměny nechceme, a pokusili by se uvést v platnost jejich zákaz, jsem si docela jistý, že by nemohly uspět. Jedná se totiž o globální inovaci.“

Bitcoin přináší novou realitu

Na toto prohlášení reagoval také Jeremy Allaire, jenž je spoluzakladatelem a generálním ředitelem společnosti Circle, která poskytuje finanční služby po celém světě.

Ve svém příspěvku Allaire stručně vysvětlil podobu nové reality, kterou Bitcoin bezděčně vytvořil.

„Myslím, že výzva, které všichni čelíme, spočívá v tom, že některé z kryptoměn jsou doslova jen softwarem na bázi open-source (s veřejně přístupným kódovým zadáním). O nic jiného nejde. Existují na internetu, každý může jejich kód zahrnout do svých projektů, běží odkudkoli, kde běží internet, a měnová politika těchto aktiv pracuje na bázi algoritmů. To je nová výzva, které čelí každá vláda na světě. Peníze, digitální peníze, se mohou rychle pohybovat – přímo rychlostí internetu.“

Už na minulém zasedání v půlce července americký kongresman Patrick McHenry pronesl, že na světě neexistuje kapacita, která by dokázala zabít Bitcoin – a my jsme si jisti, že má pravdu.

Jak to bude s Librou?

Budoucnost Libry je stále nejistá, i když na druhou stranu by podobné centralizované projekty bylo možné regulovat mnohem snadněji. Uvidíme, jak bude situace v USA pokračovat, pravdou ale zůstává, že když už si i vlády plně uvědomují potenciál kryptoměn a blockchainu, nepochybně se blýská na lepší časy. Výše zmíněný Allaire k tomu ještě poznamenal: „Rozhodně je tady možnost mnohem lepší budoucnosti. Založené na blockchainu a digitálních aktivech.